В украинский прокат выходит фильм "Король Лев"

В украинский прокат 18 июля выходит фильм "Король Лев", от режиссера Джона Фавро.

Любимая история про Короля Льва вновь оживает! Современные технологии погрузят зрителя в невероятный мир африканской саванны, где ее дикие обитатели не меньше людей знают о любви и предательстве, дружбе, смелость и настоящей преданности!

Интересные факты о мульфильме "Король Лев":

- Это первый ремейк студии Disney, где одну из главных ролей озвучивает Джеймс Эрл Джонс. Он озвучивал роль отца Симбы — Муфасы.

- Роль Налы была написана специально для Бейонсе. Еще в 2017 году она подтвердила участие в проекте.

- Выход в свет фильма приурочен к двадцатипятилетию оригинального мультфильма "Король Лев" (1994 год).

- Джон Фавро уже успел поставить ремейк мульт-классики от Disney. В 2016 году на экраны вышла его "Книга джунглей", успешно показавшая себя в мировом прокате.

- Планировалось, что роль Шрама озвучит Хью Джекман.

- Это шестой полнометражный ремейк анимационной классики от Disney после "Малефисенты" (2014), "Золушки" (2015), "Книги джунглей" (2016), "Красавицы и чудовища" (2017) и "Дамбо" (2019).