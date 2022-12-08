Укр

Вместе попрошайничали, потом пропали: в Кривом Роге нашли мертвыми двух мальчиков

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
Георгий Ковалев и Даниил Литенец нашлись мертвыми в карьере Новость обновлена 08 декабря 2022, 14:39
Георгий Ковалев и Даниил Литенец нашлись мертвыми в карьере. Фото telegraf.com.ua

Детей искали почти три недели по всему Кривому Рогу и Днепропетровской области

Кривой Рог потрясла настоящая трагедия, — в карьере нашли тела двух мальчиков, которых искали почти три недели. 8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенец ушли из дома еще днем 19 ноября, а 8 декабря стало известно об их кончине.

Журналисты криворожского издания "СВОИ" узнали, что мальчики жили недалеко друг от друга, дружили, и детство их было не слишком счастливым.

Мальчики ушли около 12:00 19 ноября, и уже к ночи местные каналы начали распространять сообщения о поиске детей.

Георгий Ковалев и Даниил Литенец найдены мертвыми Кривой Рог
Так выглядели пропавшие мальчики, - они не были родственниками, несмотря на внешнюю схожесть

Соседи 6-летнего Данила называли его семью неблагополучной, а его мать так и не обратилась в полицию даже спустя неделю после исчезновения мальчика. А соседи 8-летнего Георгия рассказали, что его родители выпивали и часто ссорились. При этом Данил оставался ночевать у Георгия, не предупреждая родителей.

Георгий Ковалев и Даниил Литенец найдены мертвыми Кривой Рог
Так выглядели дома, где жили дети

"Их часто видели вместе, дети попрошайничали, а иногда старший Георгий Ковалев даже выезжал в центр города самостоятельно", — рассказывали журналисты.

Есть предположения, что детей били, и они могли уйти сами, — но как все было на самом деле только предстоит установить.

8 декабря стало известно, что обоих мальчиков нашли мертвыми в Ингулецком карьере, — их отправились доставать спасатели, причина смерти пока неизвестна.

Ингулецкий карьер на карте Кривого Рога
Ингулецкий карьер на карте Кривого Рога

Стоит заметить, что украинцы полны печали на фоне произошедшего.

"Господи…", "Шок", "Ужас", "Кошмар какой… я надеялась, что найдутся", "Бедные ангелочки", "Боюсь представить, что с ними происходило", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в освобожденном Лимане нашли детское захоронение.

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#Дети #Кривой Рог #Карьер