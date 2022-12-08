Вместе попрошайничали, потом пропали: в Кривом Роге нашли мертвыми двух мальчиков

Детей искали почти три недели по всему Кривому Рогу и Днепропетровской области

Кривой Рог потрясла настоящая трагедия, — в карьере нашли тела двух мальчиков, которых искали почти три недели. 8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенец ушли из дома еще днем 19 ноября, а 8 декабря стало известно об их кончине.

Журналисты криворожского издания "СВОИ" узнали, что мальчики жили недалеко друг от друга, дружили, и детство их было не слишком счастливым.

Мальчики ушли около 12:00 19 ноября, и уже к ночи местные каналы начали распространять сообщения о поиске детей.

Так выглядели пропавшие мальчики, - они не были родственниками, несмотря на внешнюю схожесть

Соседи 6-летнего Данила называли его семью неблагополучной, а его мать так и не обратилась в полицию даже спустя неделю после исчезновения мальчика. А соседи 8-летнего Георгия рассказали, что его родители выпивали и часто ссорились. При этом Данил оставался ночевать у Георгия, не предупреждая родителей.

Так выглядели дома, где жили дети

"Их часто видели вместе, дети попрошайничали, а иногда старший Георгий Ковалев даже выезжал в центр города самостоятельно", — рассказывали журналисты.

Есть предположения, что детей били, и они могли уйти сами, — но как все было на самом деле только предстоит установить.

8 декабря стало известно, что обоих мальчиков нашли мертвыми в Ингулецком карьере, — их отправились доставать спасатели, причина смерти пока неизвестна.

Ингулецкий карьер на карте Кривого Рога

Стоит заметить, что украинцы полны печали на фоне произошедшего.

"Господи…", "Шок", "Ужас", "Кошмар какой… я надеялась, что найдутся", "Бедные ангелочки", "Боюсь представить, что с ними происходило", — среди прочего, пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в освобожденном Лимане нашли детское захоронение.