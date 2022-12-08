Разом жебракували, потім зникли: у Кривому Розі знайшли мертвими двох хлопчиків

Дітей шукали майже три тижні по всьому Кривому Рогу та Дніпропетровщині

Кривий Ріг вразила справжня трагедія, — у кар’єрі знайшли тіла двох хлопчиків, яких шукали майже три тижні. 8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з дому ще вдень 19 листопада, а 8 грудня стало відомо про їхню кончину.

Журналісти криворізького видання "СВОЇ" дізналися, що хлопчики жили недалеко один від одного, дружили, і їхнє дитинство було не надто щасливим.

Хлопчики пішли близько 12.00 19 листопада, і вже до ночі місцеві канали почали поширювати повідомлення про пошук дітей.

Так виглядали зниклі хлопчики, — вони не були родичами, попри зовнішню схожість

Сусіди 6-річного Данила називали його родину неблагополучною, а його мати так і не звернулася до поліції навіть через тиждень після зникнення хлопчика. А сусіди 8-річного Георгія розповіли, що його батьки випивали та часто сварилися. При цьому Данило залишався ночувати у Георгія, не попереджаючи батьків.

Так виглядали будинки, де жили діти

"Їх часто бачили разом, діти жебракували, а іноді старший Георгій Ковальов навіть виїжджав до центру міста самостійно", — розповідали журналісти.

Є припущення, що дітей били, і вони могли піти самі, — але як усе було насправді встановить слідство.

8 грудня стало відомо, що обох хлопчиків знайшли мертвими в Інгулецькому кар’єрі, — їх вирушили діставати рятувальники, причина смерті поки невідома.

Інгулецький кар’єр на карті Кривого Рогу

Варто зауважити, що українці сповнені смутку на тлі трагедії.

"Господи…", "Шок", "Жах", "Кошмар який… я сподівалася, що знайдуться", "Бідні ангелочки", "Боюсь уявити, що з ними відбувалося", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у звільненому Лимані знайшли дитяче поховання.