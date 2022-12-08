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Разом жебракували, потім зникли: у Кривому Розі знайшли мертвими двох хлопчиків

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Георгій Ковальов та Данило Литенець знайшлися мертвими у кар’єрі Новина оновлена 08 грудня 2022, 14:39
Георгій Ковальов та Данило Литенець знайшлися мертвими у кар’єрі. Фото telegraf.com.ua

Дітей шукали майже три тижні по всьому Кривому Рогу та Дніпропетровщині

Кривий Ріг вразила справжня трагедія, — у кар’єрі знайшли тіла двох хлопчиків, яких шукали майже три тижні. 8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з дому ще вдень 19 листопада, а 8 грудня стало відомо про їхню кончину.

Журналісти криворізького видання "СВОЇ" дізналися, що хлопчики жили недалеко один від одного, дружили, і їхнє дитинство було не надто щасливим.

Хлопчики пішли близько 12.00 19 листопада, і вже до ночі місцеві канали почали поширювати повідомлення про пошук дітей.

Георгій Ковальов та Данило Литенець знайдені мертвими Кривий Ріг
Так виглядали зниклі хлопчики, — вони не були родичами, попри зовнішню схожість

Сусіди 6-річного Данила називали його родину неблагополучною, а його мати так і не звернулася до поліції навіть через тиждень після зникнення хлопчика. А сусіди 8-річного Георгія розповіли, що його батьки випивали та часто сварилися. При цьому Данило залишався ночувати у Георгія, не попереджаючи батьків.

Георгій Ковальов та Данило Литенець знайдені мертвими Кривий Ріг
Так виглядали будинки, де жили діти

"Їх часто бачили разом, діти жебракували, а іноді старший Георгій Ковальов навіть виїжджав до центру міста самостійно", — розповідали журналісти.

Є припущення, що дітей били, і вони могли піти самі, — але як усе було насправді встановить слідство.

8 грудня стало відомо, що обох хлопчиків знайшли мертвими в Інгулецькому кар’єрі, — їх вирушили діставати рятувальники, причина смерті поки невідома.

Інгулецький кар’єр на карті Кривого Рогу
Інгулецький кар’єр на карті Кривого Рогу

Варто зауважити, що українці сповнені смутку на тлі трагедії.

"Господи…", "Шок", "Жах", "Кошмар який… я сподівалася, що знайдуться", "Бідні ангелочки", "Боюсь уявити, що з ними відбувалося", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у звільненому Лимані знайшли дитяче поховання.

Теги:
#Діти #Кривий Ріг #Кар'єр