Вытащили из самого ада: в Кривом Роге из-под завалов достали кота (фото и видео)

Спасатели щедро поили животное водой, чтобы ей улучшилось после пребывания в задымленном помещении

В Кривом Роге продолжается спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку. Представители ГСЧС разбирают завалы и ликвидируют места возгорания, а также ищут выживших. Одним из тех, кого им удалось спасти, стал и кот Шамиль.

Об этом кейсе подробнее рассказали представители местного телеканала "Первый городской". Известно, что домашний любимец находился в одной из квартир на пятом этаже, а значит, его жилье одним из первых приняло на себя удар вражеского снаряда.

На записи видно, что кот почти не сопротивляется действиям спасателей, которые щедро поят его водой после того, как достали из-под завалов. Комментарий одного из специалистов "Пей, красавчик!" лишь подтверждает то, что животное могло вдохновляться угарным дымом.

Но, надеемся, с Шамилем будет все в порядке, тем более что его владелица успела выбежать из квартиры по прилету. К сожалению, ее мужа привалило дверью, о его судьбе пока не сообщается. В редакции "Первого городского" выражают надежду, что с обеими "котородителями" Шамиля все будет хорошо.

Домашних любимцев тоже вытаскивают из-под завалов дома

Спасение домашнего любимца еще раз демонстрирует человечность украинцев и то, что даже самая маленькая жизнь для нас важна. Об этом свидетельствуют и комментарии в соцсетях.

Между тем известно уже о шести погибших, также десятки жителей многоэтажки получили ранения различной тяжести. Добавим, что кроме дома, в Кривом Роге также повреждены еще несколько гражданских объектов.