Jerry Heil - 26: певица выпустила клип к своему дню рождения, в котором "зажгла" с Зибровым (видео)

Экс-участники "Холостячки" снялись в новом клипе 26-летней певицы

Вот и раскрылась новая "холостячка", которой интриговал недавно сам Павел Зибров. В начале октября 64-летний певец выложил в Инстаграме фото с таинственной незнакомкой с седыми волосами и подписал снимок: "Кто она наша новая героиня?".

Как оказалось, это были съемки не аналога популярного проекта, что идет на телеканале "СТБ", а нового клипа молодой певицы Jerry Heil (наст. имя Яна Шемаева), которой в четверг, 21 октября, исполнилось 26 лет. Премьера музыкального видео на песню "ЗДН" состоялась именно в день рождения исполнительницы.

Клип был снят в бывшей резиденции Януковича Межигорье при участии телеведущего Григория Решетника и бывших участников первого сезона "Холостячки". Также девушка побывала на руках у Зиброва, которому досталась самая завидная роль.

Фанаты остались довольны свежей новинкой и в комментариях под видео поздравили именинницу с ее праздником.

Напомним, что на днях Джерри Хейл анонсировала старт инста-формата шоу "Холостячка" под названием "Одиначка".