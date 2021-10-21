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Jerry Heil - 26: певица выпустила клип к своему дню рождения, в котором "зажгла" с Зибровым (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Исполнительница предстала в образе 60-летней холостячки Новость обновлена 21 октября 2021, 13:59
Исполнительница предстала в образе 60-летней холостячки

Экс-участники "Холостячки" снялись в новом клипе 26-летней певицы

Вот и раскрылась новая "холостячка", которой интриговал недавно сам Павел Зибров. В начале октября 64-летний певец выложил в Инстаграме фото с таинственной незнакомкой с седыми волосами и подписал снимок: "Кто она наша новая героиня?".

Как оказалось, это были съемки не аналога популярного проекта, что идет на телеканале "СТБ", а нового клипа молодой певицы Jerry Heil (наст. имя Яна Шемаева), которой в четверг, 21 октября, исполнилось 26 лет. Премьера музыкального видео на песню "ЗДН" состоялась именно в день рождения исполнительницы.

Клип был снят в бывшей резиденции Януковича Межигорье при участии телеведущего Григория Решетника и бывших участников первого сезона "Холостячки". Также девушка побывала на руках у Зиброва, которому досталась самая завидная роль.

Фанаты остались довольны свежей новинкой и в комментариях под видео поздравили именинницу с ее праздником.

Напомним, что на днях Джерри Хейл анонсировала старт инста-формата шоу "Холостячка" под названием "Одиначка".

Теги:
#Песни #Клипы #Павел Зибров #Jerry Heil
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