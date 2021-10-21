Jerry Heil — 26: співачка випустила кліп до свого дня народження, в якому "запалила" з Зібровим (відео)

Екс-учасники "Холостячки" знялися в новому кліпі 26-річної співачки

Ось і розкрилася нова "холостячка", якою інтригував недавно сам Павло Зібров. На початку жовтня 64-річний співак виклав в Інстаграмі фото з таємничою незнайомкою з сивим волоссям і підписав знімок: "Хто вона наша нова героїня?".

Як виявилося, це були зйомки не аналога популярного проекту, що йде на телеканалі "СТБ", а нового кліпу молодої співачки Jerry Heil (наст. Ім’я Яна Шемаєва), якій в четвер, 21 жовтня, виповнилося 26 років. Прем’єра музичного відео на пісню "ЗДН" відбулася саме в день народження виконавиці.

Кліп був знятий в колишній резиденції Януковича Межигір’я за участю телеведучого Григорія Решетника і колишніх учасників першого сезону "Холостячки". Також дівчина побувала на руках у Зіброва, якому дісталася найзавидніша роль.

Фанати залишилися задоволені свіжої новинкою і в коментарях під відео привітали іменинницю з її святом.

Нагадаємо, що днями Джеррі Хейл анонсувала старт інста-формату шоу "Холостячка" під назвою "Одиначка".