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Зібров показав загадкову нову героїню "Холостячки": виглядає екстравагантно (фото)

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Павло Зібров Новина оновлена 04 жовтня 2021, 14:59
Павло Зібров

Український співак знайшов заміну Златі Огневич.

Народний артист України, співак, композитор і володар найшикарніших вусів Павло Зібров, якого раніше не запросили на концерт до Дня незалежності України, вирішив внести свої "корективи" в популярне романтичне шоу "Холостячка", змінивши головну героїню.

На своїй сторінці в Інстаграм Зібров опублікував знімок із загадковою жінкою, яку він назвав новою "Холостячкою". На фото, артист тримає під руку невідому жінку в зеленому оксамитовому костюмі, з короною на голові. Варто зазначити, що у неї сиве волосся, якщо це звичайно не перука.

"Хто вона наша нова героїня?" — написав Павло Миколайович.

Варто відзначити, що ще більшої інтриги додає ще один знімок, на якому він з’явився в компанії ексучасників першого сезону "Холостячки": Євгенія Ковтуненко, Андрія Рибака, Олексія Тригубенка, Іллі Рибальченко і Артема Шепеля.

Нагадаємо, головною героїнею другого сезону "Холостячки" стала співачка Злата Огневич. За її серце на проєкт прийшли боротися 25 учасників, з яких після першого випуску залишилися тільки 16. У другому випуску Злата Огневич попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним. І в третьому випуску шоу знову покинуло два учасники — каскадер Павло Богда і власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецкий.  

Теги:
#Павло Зібров #Холостячка #Холостячка 2 021
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