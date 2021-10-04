Зибров показал загадочную новую героиню "Холостячки": выглядит экстравагантно (фото)

Украинский певец нашел замену Злате Огневич.

Народный артист Украины, певец, композитор и обладатель самых шикарных усов Павел Зибров, которого ранее не пригласили на концерт ко Дню независимости Украины, решил внести свои "коррективы" в популярное романтическое шоу "Холостячка", сменив главную героиню.

На своей странице в Инстаграм Зибров опубликовал снимок с загадочной женщиной, которую он назвал новой "Холостячкой". На фото артист держит под руку неизвестную даму в зеленом бархатном костюме, с короной на голове. Стоит отметить, что у нее седые волосы, если это конечно не парик.

"Кто она наша новая героиня?" — написал Павел Николаевич.

Стоит отметить, что еще большей интриги добавляет еще один снимок, на котором он появился в компании экс-участников первого сезона "Холостячки": Евгения Ковтуненка, Андрея Рыбака, Алексея Тригубенка, Ильи Рыбальченка и Артема Шепеля.

Напомним, главной героиней второго сезона "Холостячки" стала певица Злата Огневич. За ее сердце на проект пришли бороться 25 участников, из которых после первого выпуска остались только 16. Во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином. И в третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий.