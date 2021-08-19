Рус

"Не вистачило такту": Зібров відреагував на те, що його не покликали виступити на "Олімпійський"

Дата публікації
Читати російською
Автор
352
"Не вистачило такту": Зібров відреагував на те, що його не покликали виступити на "Олімпійський" Новина оновлена 19 серпня 2021, 12:39
Павло Зібров

Український співак Павло Зібров прокоментував рішення організаторів концерту до Дня незалежності України не запрошувати його.

Народний артист України Павло Миколайович Зібров напередодні Дня незалежності України потрапив у скандал. Організатори концерту в Маріїнському палаці вирішили без дозволу використати його пісню "Хрещатик", а самого артиста виступити не запросили.

Також Павло Миколайович став ще одним артистом, який не буде співати й на святковому концерті в "Олімпійському". Прихильники артиста захейтили організаторів концерту за подібне рішення.

Щоб заспокоїти своїх фанів, Зібров опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці пост, в якому подякував всіх за таку підтримку і закликав припинити лити негатив в сторону інших артистів, що будуть виступати на День незалежності.

"В цьому концерті є велика кількість гідних, справжніх артистів.Тому вважаю, що цей концерт має бути цікавим — побачимо" — написав Павло Миколайович.

Також, артист додав, що на режисера концерту, Катю Царик, він не ображається, адже не вона вирішувала, хто з артистів буде виступати. Павло Миколайович сподівається, що сказане нею, то не її особиста думка, і при розмові ним в неї просто не вистачило такту.

Нагадаємо, що директор та дружина артиста Марина Зіброва в ексклюзивному інтервʼю "Телеграфу" розповіла, що, коли її чоловік зателефонував Царик для вияснення ситуації з концертом, режисер натякнула, що Зібров "не гідний" брати участь в дійстві.

Раніше, "Телеграф" писав, що навколо концертів присвячених 30-й річниці незалежності України розгорнувся ще один скандал. Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву не сподобалось, що організатори виступу італійського оперного співака Андреа Бочеллі встановили сцену над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.

Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Гроші
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Категорія
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Дата публікації
Категорія
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу