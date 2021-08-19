"Не вистачило такту": Зібров відреагував на те, що його не покликали виступити на "Олімпійський"

Український співак Павло Зібров прокоментував рішення організаторів концерту до Дня незалежності України не запрошувати його.

Народний артист України Павло Миколайович Зібров напередодні Дня незалежності України потрапив у скандал. Організатори концерту в Маріїнському палаці вирішили без дозволу використати його пісню "Хрещатик", а самого артиста виступити не запросили.

Також Павло Миколайович став ще одним артистом, який не буде співати й на святковому концерті в "Олімпійському". Прихильники артиста захейтили організаторів концерту за подібне рішення.

Щоб заспокоїти своїх фанів, Зібров опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці пост, в якому подякував всіх за таку підтримку і закликав припинити лити негатив в сторону інших артистів, що будуть виступати на День незалежності.

"В цьому концерті є велика кількість гідних, справжніх артистів.Тому вважаю, що цей концерт має бути цікавим — побачимо" — написав Павло Миколайович.

Також, артист додав, що на режисера концерту, Катю Царик, він не ображається, адже не вона вирішувала, хто з артистів буде виступати. Павло Миколайович сподівається, що сказане нею, то не її особиста думка, і при розмові ним в неї просто не вистачило такту.

Нагадаємо, що директор та дружина артиста Марина Зіброва в ексклюзивному інтервʼю "Телеграфу" розповіла, що, коли її чоловік зателефонував Царик для вияснення ситуації з концертом, режисер натякнула, що Зібров "не гідний" брати участь в дійстві.

Раніше, "Телеграф" писав, що навколо концертів присвячених 30-й річниці незалежності України розгорнувся ще один скандал. Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву не сподобалось, що організатори виступу італійського оперного співака Андреа Бочеллі встановили сцену над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.