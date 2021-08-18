Для концерту Бочеллі в Києві сцену поставили над братським похованням - у мережі гучний скандал

Заступник голови КМДА встав на захист пам’ятника учасникам революції 1917-1921 років у Києві.

В Києві активно готуються до 30-го Дня незалежності України. Планується проведення військового параду, а також двох святкових концертів – на НСК "Олімпійський" та італійського оперного співака Андреа Бочеллі.

І навколо майбутнього виступу співака з Італіі вже розгортається скандал. Заступник голови КМДА Володимир Прокопів опублікував у себе на сторінці в Фейсбук пост, в якому зазначив, що організатори концерту обрали некоректне місце для встановлення сцени — монтажні роботи відбувалися на братському похованні учасників революції 1917-1921 років.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену?" — поцікавився Прокопів.

Організатори концерту Бочеллі відреагували на запит заступника голови КМДА, і в коментарі для Укрінформу заявили, що немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме на тому місці, де ще в радянські роки був встановлений памʼятник.

"Влада міста Києва в особі одного із заступників, знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на площі Конституції" — додали організатори.

Раніше "Телеграф" писав, що в подібний скандал у 2020 році потрапила співачка Надя Дорофеєва. Співачка потрапила під хвилю критики за те, що одну зі сцен кліпу на пісню "Горит" знімали на пішохідному мосту Алеї Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, де під час Революції Переваги в 2014 році загинули Герої Небесної Сотні.