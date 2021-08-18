Рус

Для концерту Бочеллі в Києві сцену поставили над братським похованням - у мережі гучний скандал

Дата публікації
Читати російською
Автор
157
Для концерту Бочеллі в Києві сцену поставили над братським похованням - у мережі гучний скандал Новина оновлена 18 серпня 2021, 17:11
У Києві встановлюють сцену для концерту Андреа Бочеллі

Заступник голови КМДА встав на захист пам’ятника учасникам революції 1917-1921 років у Києві.

В Києві активно готуються до 30-го Дня незалежності України. Планується проведення військового параду, а також двох святкових концертів – на НСК "Олімпійський" та італійського оперного співака Андреа Бочеллі.

І навколо майбутнього виступу співака з Італіі вже розгортається скандал. Заступник голови КМДА Володимир Прокопів опублікував у себе на сторінці в Фейсбук пост, в якому зазначив, що організатори концерту обрали некоректне місце для встановлення сцени — монтажні роботи відбувалися на братському похованні учасників революції 1917-1921 років.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену?" — поцікавився Прокопів.

Організатори концерту Бочеллі відреагували на запит заступника голови КМДА, і в коментарі для Укрінформу заявили, що немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме на тому місці, де ще в радянські роки був встановлений памʼятник.

"Влада міста Києва в особі одного із заступників, знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на площі Конституції" — додали організатори.

Раніше "Телеграф" писав, що в подібний скандал у 2020 році потрапила співачка Надя Дорофеєва. Співачка потрапила під хвилю критики за те, що одну зі сцен кліпу на пісню "Горит" знімали на пішохідному мосту Алеї Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, де під час Революції Переваги в 2014 році загинули Герої Небесної Сотні.

Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Економіка та Фінанси
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде