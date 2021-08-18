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У Києві повним ходом готуються до військового параду: відео репетиції

Автор
В. Куценко
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Автор
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У Києві повним ходом готуються до військового параду: відео репетиції Новина оновлена 18 серпня 2021, 22:34

На час репетиції перекрили ряд вулиць

У середу, 18 серпня, в Києві в черговий раз провели репетицію військового параду, приуроченого до Дня незалежності України.

"Телеграф" зібрав відео з місця подій.

Відзначається, що репетиція почалася о 15:30, при цьому, частину вулиць буде перекрито до 1:15.

Дивіться відео, що там відбувається:

Варто зауважити, що перша репетиція військового параду пройшла на злітній смузі ДП "Антонов" 4 серпня, через тиждень після чого її повторили окремо для піших розрахунків і авіації.

А 16 серпня військові ефектно марширували по Софійській площі.

Всього на заході задіють відразу п’ять тисяч військовослужбовців, а також кілька тисяч одиниць зброї і техніки. Що цікаво, на параді будуть присутні і військові країн-союзників, в числі яких Молдова, Чехія, Польща та Словаччина.

Як повідомляв "Телеграф", в Києві ще двічі будуть проводитися репетиції параду перед Днем незалежності, в зв’язку з чим перекриють рух автомобілів по цілому ряду вулиць.

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