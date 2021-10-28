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В Киеве ужесточают карантин: как будут работать кинотеатры и театры в условиях “красной” зоны

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ограничения работы кинотеатров Киева в условиях "красной" зоны Новость обновлена 28 октября 2021, 20:30
Ограничения работы кинотеатров Киева в условиях "красной" зоны

Закроются ли кинотеатры и другие культурные учреждения в столице с 1 ноября.

С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, в связи с чем жители и гости столицы начинают "новую жизнь" по новым правилам. 

В связи с ужесточением карантина, в Киеве будут введены новые ограничения, которые будут касаться преимущественно невакцинированных украинцев. 

Закроются ли кинотеатры во время локдауна

Если при "желтой" зоне действуют правила, во время которых заполненность зала должна быть не более 2/3 мест, или на одного человека должно приходится 4 кв. метра площади, то во время "красной" зоны кинотеатры и театры должны закрыться. 

Однако при наличии сертификата о вакцинации, результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного не больше, чем за 72 часа до мероприятия, украинцам будет разрешено посещать все эти заведения. И конечно же не нужно забывать о защитной маске и социальной дистанции. 

Для невакцинированных граждан и персонала будут действовать ограничения "красной" зоны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вслед за Киевом в "красную" зону карантина отправится Львов, где строгие ограничения начнут действовать уже 30 октября.

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