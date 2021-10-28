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У Києві посилюють карантин: як працюватимуть кінотеатри та театри в умовах "червоної" зони

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Анна Барабан Анна Барабан
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Обмеження роботи кінотеатрів Києва в умовах "червоної" зони Новина оновлена 28 жовтня 2021, 20:30
Обмеження роботи кінотеатрів Києва в умовах "червоної" зони

Чи закриються кінотеатри та інші культурні установи у столиці з 1 листопада.

З 1 листопада Київ переходить до "червоної" зони карантину, у зв’язку з чим жителі та гості столиці починають "нове життя" за новими правилами.

У зв’язку з посиленням карантину, у Києві будуть запроваджені нові обмеження, які стосуватимуться переважно невакцинованих українців.

Чи закриються кінотеатри під час локдауну

Якщо при "жовтій" зоні діють правила, під час яких заповненість залу має бути не більше 2/3 місць, або на одну особу має припадати 4 кв. метри площі, то під час "червоної" зони кінотеатри та театри мають закритися.

Проте за наявності сертифіката про вакцинацію, результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до заходу, українцям буде дозволено відвідувати всі ці заклади. І звичайно ж не треба забувати про захисну маску та соціальну дистанцію.

Для невакцинованих громадян та персоналу діятимуть обмеження "червоної" зони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що слідом за Києвом до "червоної" зони карантину вирушить Львів, де суворі обмеження почнуть діяти вже 30 жовтня.

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#Київ #Карантин #Карантин Україна #Локдаун
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