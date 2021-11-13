Укр

Netflix эффектно пошутил про пенисы и Путина в новом фильме (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Постер фильма Новость обновлена 13 ноября 2021, 15:58
Постер фильма

На стриминговом сервисе он доступен чуть более суток.

Приключенческий комедийный боевик "Красное уведомление" вышел на экраны в этом месяце, и с пятницы, 12 ноября, доступен на Netflix. 

Согласно данным стримингового сервиса, сюжет строится вокруг агента ФБР, который ловит вора картин. Звездный состав актеров — Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. 

В одном из моментов на экране появляется президент РФ Владимир Путин. По сюжету между персонажами Рейнольса и Джонсона происходит диалог, в нем один их персонажей сравнивает голову другого с пенисом, затем на экране появляется лицо российского лидера. 

В Твиттере разразились шутками и сатирическими комментариями про фильм. Внимание — есть спойлеры. 

По оценкам сервиса imdb у фильма рейтинг 6,6 из 10. Оценку оставили 19 тысяч пользователей. На сайте рецензий Rotten Tomatoes у фильма две звезды из пяти и рейтинг 39%. 

Ранее "Телеграф" писал, что на экраны вышел фильм "Дюна" — в чем феномен кинокартины. А вот фильм с участием украинского президента Владимира Зеленского к показу в Украине запретили.

Теги:
#Кино #Дуэйн Джонсон #Владимир Путин #Райан Рейнольдс #Галь Гадот
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