Netflix эффектно пошутил про пенисы и Путина в новом фильме (видео)

На стриминговом сервисе он доступен чуть более суток.

Приключенческий комедийный боевик "Красное уведомление" вышел на экраны в этом месяце, и с пятницы, 12 ноября, доступен на Netflix.

Согласно данным стримингового сервиса, сюжет строится вокруг агента ФБР, который ловит вора картин. Звездный состав актеров — Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс.

В одном из моментов на экране появляется президент РФ Владимир Путин. По сюжету между персонажами Рейнольса и Джонсона происходит диалог, в нем один их персонажей сравнивает голову другого с пенисом, затем на экране появляется лицо российского лидера.

В Твиттере разразились шутками и сатирическими комментариями про фильм. Внимание — есть спойлеры.

По оценкам сервиса imdb у фильма рейтинг 6,6 из 10. Оценку оставили 19 тысяч пользователей. На сайте рецензий Rotten Tomatoes у фильма две звезды из пяти и рейтинг 39%.

Ранее "Телеграф" писал, что на экраны вышел фильм "Дюна" — в чем феномен кинокартины. А вот фильм с участием украинского президента Владимира Зеленского к показу в Украине запретили.