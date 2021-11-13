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Netflix ефектно пожартував про пеніси та Путіна у новому фільмі (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Постер фільму
Постер фільму

На стрімінговому сервісі фільм доступний трохи більше як добу.

Пригодницький комедійний бойовик "Червоне повідомлення" вийшов на екрани цього місяця, і з п’ятниці, 12 листопада, доступний на Netflix.

За даними стрімінгового сервісу, сюжет будується навколо агента ФБР, який ловить крадія картин. Зірковий склад акторів — Галь Гадот, Дуейн Джонсон і Райан Рейнольдс.

В одному з моментів на екрані з’являється президент Володимир Путін. За сюжетом між персонажами Рейнольса і Джонсона відбувається діалог, у ньому один із персонажів порівнює голову іншого з пенісом, потім на екрані з’являється обличчя російського лідера.

У Твіттері вибухнули жартами та сатиричними коментарями про фільм. Увага є спойлери.

За оцінками сервісу imdb у фільму рейтинг 6,6 із 10. Оцінку залишили 19 тисяч користувачів. На сайті рецензій Rotten Tomatoes у фільму дві зірки з п’яти та рейтинг 39%.

Раніше "Телеграф" писав, що на екрани вийшов фільм "Дюна" — у чому феномен кінокартини. А ось фільм за участю українського президента Володимира Зеленського до показу в Україні заборонили.

Теги:
#Кіно #Дуейн Джонсон #Володимир Путін #Райан Рейнольдс #Галь Гадот
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