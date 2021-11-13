Netflix ефектно пожартував про пеніси та Путіна у новому фільмі (відео)
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На стрімінговому сервісі фільм доступний трохи більше як добу.
Пригодницький комедійний бойовик "Червоне повідомлення" вийшов на екрани цього місяця, і з п’ятниці, 12 листопада, доступний на Netflix.
За даними стрімінгового сервісу, сюжет будується навколо агента ФБР, який ловить крадія картин. Зірковий склад акторів — Галь Гадот, Дуейн Джонсон і Райан Рейнольдс.
В одному з моментів на екрані з’являється президент Володимир Путін. За сюжетом між персонажами Рейнольса і Джонсона відбувається діалог, у ньому один із персонажів порівнює голову іншого з пенісом, потім на екрані з’являється обличчя російського лідера.
У Твіттері вибухнули жартами та сатиричними коментарями про фільм. Увага є спойлери.
За оцінками сервісу imdb у фільму рейтинг 6,6 із 10. Оцінку залишили 19 тисяч користувачів. На сайті рецензій Rotten Tomatoes у фільму дві зірки з п’яти та рейтинг 39%.
Раніше "Телеграф" писав, що на екрани вийшов фільм "Дюна" — у чому феномен кінокартини. А ось фільм за участю українського президента Володимира Зеленського до показу в Україні заборонили.
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