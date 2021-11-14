Укр

Кто такая Фанни Мендельсон, которой Google посвятил дудл

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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14 ноября 2021 года исполняется 216 лет со дня рождения Фанни Генсель Новость обновлена 14 ноября 2021, 08:58
14 ноября 2021 года исполняется 216 лет со дня рождения Фанни Генсель

Сегодняшний Google Doodle отмечает настоящего мастера своего дела: немецкую пианистку и композитора

В воскресенье, 14 ноября, исполняется 216 лет со дня рождения немецкой пианистки и композитора Фанни Генсель, которая считается одной из самых выдающихся женщин-композиторов XIX века.

Фанни Генсель (нем. Fanny Hensel, урожд. Мендельсон Бартольди) родилась в этот день в 1805 году в Гамбурге, Германия, в обеспеченной семье. Младший брат Фанни — Феликс Мендельсон, написавший знаменитый свадебный гимн "Марш Мендельсона".

В 13 лет Гензель удивила частную публику в Берлине запоминающимся исполнением 24 прелюдий к шедевру Баха "Хорошо темперированный клавир" (1722-1742). Несмотря на ее экстраординарный талант, ее способности развивать музыкальную карьеру мешали ограниченные социальные условности.

Генсель продолжала заниматься музыкой, и примерно в 1820 году она начала работать на воскресных концертах семьи Мендельсонов, полупубличной выставки, на которой она десятилетиями блистала в качестве организатора, дирижера и пианистки.

В 1846 году в возрасте 41 года Фанни опубликовала Opus 1, первое оригинальное произведение, опубликованное от ее имени и одно из первых сочинений, опубликованных женщиной. В следующем году она внезапно умерла от инсульта.

Надгробие Фанни Мендельсон, Берлин
Надгробие Фанни Мендельсон, Берлин

В 2010 году музыковеды обнаружили Пасхальную сонату, мастерскую сольную фортепианную пьесу, написанную Генсель, когда ей было 22 года, и которую ошибочно приписали ее брату. Впервые произведение было исполнено от ее имени в 2017 году, спустя почти 190 лет после его сочинения.

Напомним, что ранее Google посвятил Doodle основателю первой школы дзюдо с мире — японскому "отцу дзюдо" профессору Дзигоро Кано.

Теги:
#Google #Мендельсон #Google Doodle #Дудлы
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