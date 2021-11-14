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Хто така Фанні Мендельсон, якій Google присвятив дудл

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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14 листопада 2021 року виповнюється 216 років від дня народження Фанні Гензель Новина оновлена 14 листопада 2021, 09:40
14 листопада 2021 року виповнюється 216 років від дня народження Фанні Гензель

Сьогоднішній Google Doodle відзначає справжнього майстра своєї справи: німецьку піаністку та композитора

У неділю, 14 листопада, виповнюється 216 років від дня народження німецької піаністки та композитора Фанні Гензель, яка вважається однією з найвидатніших жінок-композиторів ХІХ століття.

Фанні Гензель (нім. Fanny Hensel, урод. Мендельсон Бартольді) народилася цього дня в 1805 році в Гамбурзі, Німеччина, у забезпеченій родині. Молодший брат Фанні — Фелікс Мендельсон, який написав знаменитий весільний гімн "Марш Мендельсона".

У 13 років Гензель здивувала приватну публіку в Берліні виконанням 24 прелюдій до шедевра Баха "Добре темперований клавір" (1722-1742). Незважаючи на її екстраординарний талант, її здатність розвивати музичну кар’єру заважали обмежені соціальні умовності.

Гензель продовжувала займатися музикою, і приблизно в 1820 році вона почала працювати на недільних концертах сім’ї Мендельсонів, напівпублічної виставки, на якій вона десятиліттями була організатором, диригентом і піаністкою.

У 1846 році у віці 41 року Фанні опублікувала Opus 1, перший оригінальний твір, опублікований від її імені та один з перших творів, опублікованих жінкою. Наступного року вона несподівано померла від інсульту.

Надгробок Фанні Мендельсон, Берлін
Надгробок Фанні Мендельсон, Берлін

У 2010 році музикознавці виявили Великодню сонату, майстерну сольну фортепіанну п’єсу, написану Гензель, коли їй було 22 роки, і яку помилково приписали її братові. Вперше твір було виконано від її імені у 2017 році, майже через 190 років після його написання.

Нагадаємо, що раніше Google присвятив Doodle засновнику першої школи дзюдо в світі — японському "батьку дзюдо" професору Дзигоро Кано.

Теги:
#Google #Мендельсон #Google Doodle #Дудли
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