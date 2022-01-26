Будто бы снова 1938 год: в драме "Мюнхен" от Netflix нашли параллели с Путиным и Украиной

События в фильме описывают мюнхенский сговор 1938 года, однако в ключе "а если бы…"

Новый шпионский триллер "Мюнхен: на грани войны" от Netflix, вышедший 21 января 2021 года, вызвал бурную реакцию среди киноманов. Некоторые из них сравнили Гитлера с Путиным и провели параллели между "мюнхенским сговором" 1938 года и поведением России относительно Украины.

О чем идет речь в фильме "Мюнхен: на грани войны", почему события в нем напоминают реалии и что говорят об исторической драме — читайте в материале "Телеграфа".

Трейлер к фильму "Мюнхен: на грани войны"

Новая историческая драма Netflix рассказывает о событиях 1938 года, когда Чемберлен, Гитлер, Даладье и Муссолини подписывали Мюнхенские соглашения. Тогда Гитлер требовал аннексировать Судетскую область Чехословакии, опираясь на то, что там проживает немецкоязычное меньшинство.

В планах "фюрера" был возврат трех миллионов немцев из Чехословакии "домой". В то время западные государства, дабы предотвратить конфликт, использовали в отношении Гитлера "политику умиротворения" и пошли на то, чтобы подписать Мюнхенские соглашения, согласно которым Германии предоставлялись Судетские территории. В то время как представители Чехословакии на обсуждение этого документа даже не были допущены.

Что было бы, если бы Запад не пошел на уступки Гитлеру? Именно на этот вопрос отвечает фильм "Мюнхен: на грани войны".

Драма Netflix напоминает агрессию РФ в отношении Украины

После выхода фильма "Мюнхен: на грани войны" в газете Los Angeles Times появился обзор. В нем автор провел параллели между желанием Гитлера в 1938 году аннексировать Судетскую область Чехословакии и нынешними событиями в Украине, которой Россия грозит дальнейшим вторжением, хотя еще в 2014 году оккупировала Донбасс и полуостров Крым.

Отмечается в обзоре и тот факт, что Россия стягивает войска к границам с Украиной, чтобы предотвратить вступление страны в НАТО. Некоторым комментаторам это напомнило Мюнхенский кризис 1938 года, когда Чехословакию буквально заставили отдать Германии Судетскую область, а после подписания документов Гитлер перебросил туда свои войска.

Подобное мнение о схожести политики Германии и России высказали и в издании TheConversation.

Как на фильм "Мюнхен: на грани войны" отреагировали в Украине

Несмотря на то, что фильм вышел всего несколько дней как, его успели посмотреть и в Украине. Граждане также сделали намек на Путина, отметив что его предупреждают, как когда-то предупреждали и Гитлера.

А блогер Антон Ходза даже успел заметить нюансы перевода фильма на русский язык, отметив, что на конференцию в оригинальной озвучке не пригласили именно русских, а не румынов, как об этом указали в переводе.

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