Начебто знову 1938 рік: у драмі "Мюнхен" від Netflix знайшли паралелі з Путіним та Україною

Події у фільмі описують мюнхенську змову 1938 року, однак у ключі "а що якби…"

Новий шпигунський трилер "Мюнхен: на межі війни" від Netflix, що вийшов 21 січня 2021, викликав бурхливу реакцію серед кіноманів. Деякі з них порівняли Гітлера з Путіним і провели паралелі між "мюнхенською змовою" 1938 року та поведінкою Росії щодо України.

Про що йдеться у фільмі "Мюнхен: на межі війни", чому події в ньому нагадують реалії та що говорять про історичну драму — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Трейлери фільму "Мюнхен: на межі війни"

Нова історична драма Netflix розповідає про події 1938 року, коли Чемберлен, Гітлер, Даладьє та Муссоліні підписували Мюнхенські угоди. Тоді Гітлер вимагав анексувати Судетську область Чехословаччини, спираючись на те, що там мешкає німецькомовна меншість.

У планах "фюрера" було повернення трьох мільйонів німців із Чехословаччини "додому". У той час західні держави, щоб запобігти конфлікту, використовували щодо Гітлера "політику умиротворення" і пішли на те, щоб підписати Мюнхенські угоди, згідно з якими Німеччині надавалися Судетські території. У той час, як представники Чехословаччини на обговорення цього документа навіть не були допущені.

Що було б, якби Захід не пішов на поступки Гітлеру? Саме на це запитання відповідає фільм "Мюнхен: на межі війни".

Драма Netflix нагадує агресію РФ щодо України

Після виходу фільму "Мюнхен: на межі війни" у газеті Los Angeles Times з’явився огляд. У ньому автор провів паралелі між бажанням Гітлера у 1938 році анексувати Судетську область Чехословаччини та нинішніми подіями в Україні, якій Росія загрожує подальшим вторгненням, хоча ще у 2014 році окупувала Донбас та півострів Крим.

Зазначається в огляді й той факт, що Росія стягує війська до кордонів з Україною, щоб запобігти вступу країни до НАТО. Деяким коментаторам це нагадало Мюнхенську кризу 1938 року, коли Чехословаччину буквально змусили віддати Німеччині Судетську область, а після підписання документів Гітлер перекинув туди свої війська.

Подібну думку про схожість політики Німеччини та Росії висловили й у виданні The Conversation.

Як на фільм "Мюнхен: на межі війни" відреагували в Україні

Попри те, що фільм вийшов лише кілька днів, його встигли подивитися і в Україні. Громадяни також зробили натяк на Путіна, зазначивши, що його попереджають, як колись попереджали й Гітлера.

А блогер Антон Ходза навіть встиг помітити нюанси перекладу фільму російською мовою, наголосивши, що на конференцію в оригінальному озвученні не запросили саме росіян, а не румунів, як про це вказали у перекладі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим підкорив телеглядачів фільм "Не дивись нагору" з Ді Капріо та Лоуренс.