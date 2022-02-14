Появился дублированный трейлер фильма Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (видео)

Новый фильм о приключениях Доктора Стрэнджа выйдет в кинотеатрах 5 мая 2022-го года.

Студия Marvel решила последовать примеру сервиса Amazon, который представил трейлер сериала "Властелин колец", и сделала еще один подарок для киноманов со всего мира ко Дню всех влюбленных — трейлер нового фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Ролик был опубликован на ютуб-канале Marvel Entertainment, и за несколько часов набрал 15,5 млн просмотров. Позже на канале Kinomania Film Distribution появился дублированный украинский вариант.

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"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия": что известно о фильме

В "Докторе Стрэндже в мультивселенной безумия" Marvel Studios открывает новую Мультивселенную и раздвигает ее границы дальше, чем когда-либо прежде. С помощью мистических союзников Доктор Стрэндж будет пересекать новые и опасные альтернативные реальности Мультивселенной, чтобы противостоять таинственному противнику.

Отметим, что помимо самого доктора Стивена Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) в трейлере засветилась Алая ведьма (Элизабет Олсен) и неизвестный персонаж, которого сыграет Патрик Стюарт.

Актерский состав картины: Бенедикт Камбербэтч, Чиветел Эджиофор, Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг, Сочитль Гомес, Майкл Стюльбарг и Рэйчел МакАдамс. Режиссером картины выступил Сэм Рэйми, а продюсером — Кевин Файги. Луи Д’Эспозито, Виктория Алонсо, Эрик Хаузерман Кэрролл и Джейми Кристофер стали исполнительными продюсерами. Сценарий написал Майкл Уолдрон.

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия": трейлер

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