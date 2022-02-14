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З’явився дубльований трейлер фільму Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бенедикт Камбербетч знову повернувся до ролі Доктора Стренджа Новина оновлена 14 лютого 2022, 10:41
Бенедикт Камбербетч знову повернувся до ролі Доктора Стренджа

Новий фільм про пригоди Лікаря Стренджа вийде у кінотеатрах 5 травня 2022-го року.

Студія Marvel вирішила наслідувати приклад сервісу Amazon, який представив трейлер серіалу "Володар кілець", і зробила ще один подарунок для кіноманів з усього світу до Дня всіх закоханих — трейлер нового фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля".

Ролик був опублікований на ютуб-каналі Marvel Entertainment і за кілька годин набрав 15,5 млн переглядів. Пізніше на каналі Kinomania Film Distribution з’явився дубльований український варіант.

"Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля": що відомо про фільм

У "Докторі Стенджі В мультивсесвіті божевілля" Marvel Studios відкриває новий Мультивсесвіт і розсуває її межі далі, ніж будь-коли раніше. За допомогою містичних союзників Доктор Стрендж перетинатиме нові та небезпечні альтернативні реальності Мультивсесвіту, щоб протистояти таємничому супротивнику.

Зазначимо, що крім самого доктора Стівена Стренджа (Бенедикт Камбербетч) у трейлері засвітилася Червона відьма (Елізабет Олсен) та невідомий персонаж, якого зіграє Патрік Стюарт.

Акторський склад картини: Бенедикт Камбербетч, Чиветел Еджіофор, Елізабет Олсен, Бенедикт Вонг, Сочільт Гомес, Майкл Стюльбарг і Рейчел МакАдамс. Режисером картини виступив Сем Реймі, а продюсером – Кевін Файгі. Луї Д’Еспозіто, Вікторія Алонсо, Ерік Хаузерман Керролл та Джеймі Крістофер стали виконавчими продюсерами. Сценарій написав Майкл Волдрон.

"Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля": трейлер

Раніше "Телеграф" розповідав про новий корейський серіал від Netflix, який став новим світовим хітом, — "Ми всі мертві". Серіал за пару днів зумів випередити "Гру в кальмара" та "Поклик пекла".

Теги:
#Marvel #Marvel Studios #Доктор Стрендж #Студія Marvel #Бенедикт Камбербетч (Доктор Стівен Стрендж) #Доктор Стрендж: В мультивселенной божевілля
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