Укр

Сергей Бабкин перепел свою знаменитую песню: "Я очень зол и силен, нас таких миллион" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадр из клипа Новость обновлена 12 марта 2022, 14:06
Кадр из клипа

Антивоенная песня приобрела совершенно новое звучание

Сергей Бабкин презентовал новую песню — ремейк на мотив известного хита "Я солдат", который он исполнял в составе группы 5"Nizza. Он посвятил его героической борьбе украинских воинов с российскими захватчиками. Название песни изменилось — "Я солдат — Русский военный корабль, иди нах@й".

"Я солдат, питает меня силой мужской моя родная земля под ногами", — слова и мелодия сопровождаются видеокадрами мирных украинских городов и военных ВСУ, оперативными съемками того, как украинские военные уничтожают технику оккупантов: "Тем, кто к нам пришел с дырявой башкой, отобью я ее сапогами".

"Я герой свободного и нового мира" — в кадрах клипа — документальная съемка того, как украинские трактористы утягивают технику врага, а на отобранных бронемашинах с лого "Z" — обычные мужчины с украинскими флагами. На кадрах — видео из оккупированных городов, где люди выходят на митинги с украинскими стягами против захватчиков.

"Я вижу ракеты летящие в мирный дом, это ад и Содом", — не обошел Бабкин в песне и тему агрессии рашистов против мирного населения.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети по-новому спели известный хит группы "Сплин".

Теги:
#Война #Солдат #Песня #Сергей Бабкин
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