Знаменитый российский рокер перепел свой хит: Если горишь за Украину, не молчи

"Сплин" записал антивоенную композицию

Известная российская рок-группа "Сплин" в связи с вооруженным вторжением россии в Украину переписала свой знаменитый хит "Романс".

Композиция против войны под названием "Если горишь Украиной — не молчи, а говори" в исполнении солиста Александра Васильева распространилась по всей сети, сообщает "Телеграф".

"Александр Васильев (Сплин) перепел свой знаменитый "Романс", добавив туда строки об Украине", — пишут на просторах интернета.

Отрывок из новой антивоенной песни рок-группы: И лампа не горит, и врут календари, И если ты горишь за Украину, не молчи, а говори. Ведь не опасен звук. Страшная тишина. Страшное равнодушие своих, когда вокруг идет война.

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Клип "Сплин" на оригинальную песню группы "Романс"

Стоить добавить, что после масштабного вторжения россии в Украину 24 февраля множество российских артистов и публичных личностей высказались против войны. Соответствующие заявления в своих соцсетях опубликовали Юрий Дудь, Иван Ургант, Валерий Меладзе.

Напомним, что ранее американская певица Мадонна выступила со словами поддержки Украины, призвав путина прекратить военные действия.