Укр

Знаменитый российский рокер перепел свой хит: Если горишь за Украину, не молчи

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Александр Васильев Новость обновлена 07 марта 2022, 19:49
Александр Васильев

"Сплин" записал антивоенную композицию

Известная российская рок-группа "Сплин" в связи с вооруженным вторжением россии в Украину переписала свой знаменитый хит "Романс".

Композиция против войны под названием "Если горишь Украиной — не молчи, а говори" в исполнении солиста Александра Васильева распространилась по всей сети, сообщает "Телеграф".

"Александр Васильев (Сплин) перепел свой знаменитый "Романс", добавив туда строки об Украине", — пишут на просторах интернета.

Отрывок из новой антивоенной песни рок-группы:

И лампа не горит, и врут календари,

И если ты горишь за Украину,

не молчи, а говори.

Ведь не опасен звук.

Страшная тишина.

Страшное равнодушие своих,

когда вокруг идет война.

Клип "Сплин" на оригинальную песню группы "Романс"

Стоить добавить, что после масштабного вторжения россии в Украину 24 февраля множество российских артистов и публичных личностей высказались против войны. Соответствующие заявления в своих соцсетях опубликовали Юрий Дудь, Иван Ургант, Валерий Меладзе.

Напомним, что ранее американская певица Мадонна выступила со словами поддержки Украины, призвав путина прекратить военные действия.

Теги:
#Украина #Песни #Сплин #Александр Васильев
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