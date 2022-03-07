Знаменитый российский рокер перепел свой хит: Если горишь за Украину, не молчи
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"Сплин" записал антивоенную композицию
Известная российская рок-группа "Сплин" в связи с вооруженным вторжением россии в Украину переписала свой знаменитый хит "Романс".
Композиция против войны под названием "Если горишь Украиной — не молчи, а говори" в исполнении солиста Александра Васильева распространилась по всей сети, сообщает "Телеграф".
"Александр Васильев (Сплин) перепел свой знаменитый "Романс", добавив туда строки об Украине", — пишут на просторах интернета.
Отрывок из новой антивоенной песни рок-группы:
И лампа не горит, и врут календари,
И если ты горишь за Украину,
не молчи, а говори.
Ведь не опасен звук.
Страшная тишина.
Страшное равнодушие своих,
когда вокруг идет война.
Стоить добавить, что после масштабного вторжения россии в Украину 24 февраля множество российских артистов и публичных личностей высказались против войны. Соответствующие заявления в своих соцсетях опубликовали Юрий Дудь, Иван Ургант, Валерий Меладзе.
Напомним, что ранее американская певица Мадонна выступила со словами поддержки Украины, призвав путина прекратить военные действия.
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