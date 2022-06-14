Популярнейшая южнокорейская группа шокировала фанов новостью о распаде: "Пожалуйста не уходите"

Музыканты решили "взять паузу".

Известный во всем мире корейский бойз-бенд BTS объявил, что распадается. Участники коллектива решили, что хотят заняться сольными проектами, и не хотят больше делить весь успех на семерых. Парни отметили, что эта некая "пауза", и они "когда-нибудь вернуться", однако поклонники артистов сомневаются в этом.

О распаде группы сообщили сами участники, в заранее записанном YouTube-обращении, которое посвящено девятилетию группы. Участники отметили, что вся корейская система "айдолов" не дает им времени повзрослеть, а они хотят продолжать создавать музыку.

"Мы должны признать, что мы изменились" — отметил лидер группы.

Поклонники группы мягко говоря в шоке от этой новости. Многие надеются, что парни "отдохнут и вернуться с новыми силами", однако большинство понимает, что это не так. В комментариях можно увидеть много сообщений с благодарностью за их творчество.

Что известно о группе BTS

BTS – южнокорейский бойз-бенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука и является самой популярной группой в жанре k-pop.

Из всех K-Pop исполнителей на Spotify у BTS больше всего стримов в целом, как из-за их обширной дискографии, так и из-за их очень страстной фанбазы, которые называют себя ARMY.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода выпустила украиноязычную песню под названием "Молитва" и черно-белый клип на нее.

Напомним, Макс Барских представил невероятно трогательный и чувственный трек на украинском языке "Чекай мене".