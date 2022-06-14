Найпопулярніша південнокорейська група шокувала фанів новиною про розпад: "Будь ласка, не йдіть"

Музиканти вирішили "взяти паузу".

Відомий у всьому світі корейський бойз-бенд BTS оголосив, що розпадається. Учасники колективу вирішили, що хочуть зайнятися сольними проєктами і не хочуть більше ділити весь успіх на сімох. Хлопці зазначили, що ця "пауза", і вони "колись повернуться", проте шанувальники артистів сумніваються в цьому.

Про розпад групи повідомили самі учасники, в заздалегідь записаному YouTube-зверненні, присвяченому дев’ятиріччю групи. Учасники наголосили, що вся корейська система "айдолів" не дає їм часу подорослішати, а вони хочуть продовжувати творити музику.

"Ми повинні визнати, що ми змінилися ", — зазначив лідер групи.

Шанувальники гурту, м'яко кажучи, в шоку від цієї новини. Багато хто сподівається, що хлопці "відпочинуть і повертаються з новими силами", проте більшість розуміє, що це не так. У коментарях можна побачити багато повідомлень із вдячністю за їхню творчість.

Що відомо про групу BTS

BTS – південнокорейський бойз-бенд, сформований 2013 року компанією Big Hit Entertainment. Колектив складається з семи учасників: RM (лідер групи), Чина, Сюгі, Джей-Хоупа, Чиміна, Ві та Джонгука і є найпопулярнішою групою у жанрі k-pop.

З усіх K-Pop виконавців на Spotify у BTS найбільше стриму в цілому, як через їхню велику дискографію, так і через їхню дуже пристрасну фанбазу, які називають себе ARMY.

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