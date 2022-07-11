В новой серии "Масяни" бомбят рф: россиянам доступно объяснили, что они делают

Художник Олег Куваев решил заставить поддерживающих войну россиян поставить себя на место украинцев

Анимационный веб-сериал "Масяня", с самого начала войны жестко осуждающий российское вторжение в Украину и даже призвавший путина сделать харакири, пополнился самой печальной серией в своей истории. Эпизод под названием "Санкт-Мариубург" подробно переносит страдания украинцев на российский контекст.

Серия вышла на Youtube-канале Masyanya Kuvaeva, где публикуются новые ролики проекта. "Эмпатия – главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то ужасной ошибке поддерживает российско-украинскую войну", – объяснил автор мультфильма художник Олег Куваев.

По сюжету серии, на россию нападает Китай, лидер которого, наглядевшись роликов с маргинальных националистических "русских маршей", решает денацифицировать россиян. Он бомбит дороги, по которым эвакуируются гражданские, прямой наводкой стреляет по памятникам архитектуры, а солдаты оккупационной армии бросают гранату в подвал, где прячутся люди. Все происходит точно так же, как в Украине. А в конце ролика есть душераздирающая до слез, отсылка к дневнику мальчика из Мариуполя, который описывал все, что пережил во время блокады.

Заголовок эпизода сочетает названия Мариуполя и Санкт-Петербурга, которые оккупационные власти назвали побратимами. Куваев называет эту серию самой невеселой и сравнивает ее с экскурсиями в концлагеря, на которые возили немцев после Второй мировой в назидательных целях.

Сейчас Украину, страдающую от российского вторжения, поддерживают самые известные артисты со всего мира. Как сообщал "Телеграф", культовые британцы Coldplay, в качестве антивоенного жеста исполнили на своем концерте песню "Океана Эльзы" — "Обійми".