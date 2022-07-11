В новій серії "Масяні" бомблять рф: росіянам доступно пояснили, що вони роблять

Художник Олег Куваєв вирішив змусити росіян, які підтримують війну, поставити себе на місце українців

Анімаційний веб-серіал "Масяня", який від початку війни жорстко засуджує російське вторгнення в Україну і навіть закликав путіна зробити харакірі, поповнився найсумнішою серією в своїй історії. Епізод під назвою "Санкт-Маріубург" детально переносить страждання українців на російський контекст.

Серія вийшла на Youtube-каналі Masyanya Kuvaeva, де публікуються нові ролики проекту. "Емпатія – головне людське почуття. Здатність співпереживати. Здатність поставити себе місце іншого. Цей мульт адресований тим, хто з якоїсь жахливої помилки підтримує російсько-українську війну", – пояснив автор мультфільму художник Олег Куваєв.

За сюжетом серії, на росію нападає Китай, лідер якого, надивившись роликів із маргінальних націоналістичних "русскіх маршів", вирішує денацифікувати росіян. Він бомбить дороги, якими евакуюються цивільні, прямою наводкою стріляє по пам’ятках архітектури, а солдати окупаційної армії кидають гранату в підвал, де ховаються люди. Все відбувається в точності так, як в Україні. А наприкінці ролика є щемка до сліз відсилка до щоденника хлопчика з Маріуполя, який описував все, що пережив під час блокади.

Заголовок епізоду поєднує назви Маріуполя на Санкт-Петербурга, які окупаційна влада назвала побратимами. Куваєв називає цю серію найбільш невеселою і порівнює її з екскурсіями до концтаборів, на які возили німців після Другої світової у повчальних цілях.

Зараз Україну, що потерпає від російського вторгнення, підтримують найвідоміші митці з усього світу. Як повідомляв "Телеграф", культові британці Coldplay, в якості антивоєнного жесту виконали на своєму концерті пісню "Океану Ельзи" — "Обійми".