"За 2-3 недели соберут деньги легко": украинцев поразил тизер новой комедии с Арестовичем (видео)

Творческая команда открыла сбор и украинцы сразу начали "воплощать" мечту в жизнь

Накануне часть православных украинцев отмечали Сочельник. А уже сегодня пришел самый светлый праздник года — Рождество Христово. И, как говорится в народе, в этот день мечты сбываются.

Телеведущий и актер Юрий Горбунов совместно со студией "Магарич" предлагают представить, что произойдет, когда общая мечта миллионов людей наконец-то сбудется и российскому диктатору придет конец. 6 января они представили тизер нового народного проекта под названием "Похороны путина".

Примьера тизера комедии-караоке "Похороны путина"

Интересно, что к созданию фильма-караоке может приобщиться любой желающий. Согласно замыслу, это должен быть символический сбор по всей стране. Команда уже запустила его на сайте ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии".

Между тем на своей странице в Instagram Юрий Горбунов пишет: "Говорят, что на Рождество мечты сбываются. Давайте мечтаем о том, как в один прекрасный день украинцы проснутся, а путин — умер. Как же хорошо мы это отпразднуем! Весело! Ярко! С песнями и Арестовичем! Сбрасываемся на праздник – гуляем всей страной".

В комментариях мнения, как всегда, разделились. Кому-то идея понравилась, кто-то даже успел задонатить, но есть и те, кому такие вещи кажутся неправильными. Люди пишут:

Праздник близится

Уже присоединились к складке))) Боже, прости нас и спаси🇺🇦

Люди вы серьезно???Из песни о рождении Иисуса переделали во что??? Лучше бы обращались к Богу, просили бы чтобы поскорее эта мерзость забралась из нашей земли! Не будьте похожи на врагов!

Пусть цветет наше Государство, если мы гуляем да! Браво!

Хаа! Ох! Желаем скорейшего "путин издох". А Арестович заменил "волчицелюба"

Отпишусь от вас, только потому что увидел Арестовича, который говорил, что у нас маленькая культура и что нам необходима русская культура. Он малорос и очень ярко выражен, еще бы Фейгина позвали. Пи***ц.

Кто-то рассказывал "умный вещь", что некроманской энергией нельзя питаться, потому что Бог покоряет... а теперь в главной роли... и тут и там

Пусть все мечты сбываются. Главное надо верить в это и все возбудится

Юмор- это об уме и интеллекте! А украинцы такие! Молодцы! Правильно все делаете! Все визуализируете правильно! Слава Украине! Смерть врагам!

Отметим, что снять полнометражную комедию-караоке, которая будет состоять из разных тематических новелл, творческая команда планирует в течение весны-лета 2023 года. В актерский состав фильма вошли советник Офиса Президента Алексей Арестович, певицы Светлана Тарабарова и победительница "Голоса страны" Мария Квитка, блоггеры Бампер и Сус, меценат Андрей Мацола и, собственно, Юрий Горбунов.

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