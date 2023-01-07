"За 2-3 тижні зберуть гроші легко": українців вразив тизер нової комедії з Арестовичем (відео)

Творча команда відкрила збір і українці відразу почали "втілювати" мрію в життя

Напередодні частина православних українців відзначали Святвечір. А вже сьогодні прийшло найсвітліше свято року — Різдво Христове. І, як кажуть в народі, в цей день мрії збуваються.

Телеведучий та актор Юрій Горбунов спільно зі студією "Магарич" пропонують уявити, що станеться, коли спільна мрія мільйонів людей нарешті здійсниться і російському диктатору настане кінець. 6 січня вони представили тизер нового народного проєкту під назвою "Похорони путіна".

Прим'єра тизеру комедії-караоке "Похорони путіна"

Цікаво, що до створення фільму-караоке може долучитися кожен охочий. Згідно з задумом, це має бути символічний збір — усією країною. Команда вже запустила його на сайті ГО "Союз підприємців теле- та кіноіндустрії".

Тим часом на своїй сторінці в Instagram Юрій Горбунов пише: "Кажуть, що на Різдво мрії здійснюються. Давайте помріємо про те, як одного прекрасного дня українці прокинуться, а путін — помер. Як же добре ми це відсвяткуємо! Весело! Яскраво! З піснями та Арестовичем! Скидаємось на свято – гуляємо всією країною. З вас — лайки та репости, з нас — кіно "Похорони Путіна". Зробимо разом народне кіно!".

У коментарях думки, як завжди, розділилися. Комусь ідея сподобалася, хтось уже навіть встиг задонатити, але є й ті, кому такі речі здаються неправильними. Люди пишуть:

Свято наближається

Вже долучилися до складки))) Боже, прости нас і врятуй🇺🇦

Люди ви серйозно???З пісні про народження Ісуса переробили в що??? Краще б зверталися до Бога,просили б щоб скоріше ця мерзість забралася з нашої землі!Не будьте схожі на ворогів!

Хай цвіте наша Держава, якщо ми гуляєм так! Браво!

Хааа! Ох! Бажаємо скорішого "путін здох". А Арестоаич замінив "вовчицелюба"

Відпишуся від вас , тільки тому що побачив Арестовича який казав що в нас маленька культура і що нам необхідна російська культура. Він малорос і дуже яскраво виражений, ще б Фейгіна покликали. Пі***ц.

Хтось розказував "розумний вещь" що некроманською енергією не можна живитися, бо Бог скарає… а тепер у головній ролі … і тут і там

Нехай всі мрії збуваються. Головне треба вірити в це і все збудиться

Гумор- це про розум та інтелект!А українці такі! Молодці! Правильно все робите! Все візуалізуєте правильно! Слава Україні! Смерть ворогам!

Зауважимо, що відзняти повнометражну комедію-караоке, яка складатиметься з різних тематичних новел, творча команда планує протягом весни-літа 2023 року. До акторського складу фільму увійшли радник Офісу Президента Олексій Арестович, співачки Світлана Тарабарова та переможниця "Голосу країни" Марія Квітка, блогери Бампер та Сус, меценат Андрій Мацола та, власне, Юрій Горбунов.

Раніше "Телеграф" розповідав про 7 українських комедій, які піднімуть настрій, якщо ви втомилися під поганих новин. У нашій добірці — лише фільми вітчизняного виробництва, з описом і трейлерами.