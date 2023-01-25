Помогаем ВСУ: в Киеве прошла благотворительная фотовыставка с работами корреспондента "Телеграфа"

Все средства пойдут на тепловизоры для украинских защитников

Во вторник, 24 января, в Киеве прошла благотворительная фотовыставка "Проминь", на которой представили снимки с фронта и не только.

Среди прочих, свои работы представил фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, — их можно было купить, а все вырученные деньги отправятся на благотворительность.

В рамках выставки, кроме Доброносова, работы представили Евгений Завгородний, Роман Петушков, Павел Петров, Евгений Котенко и Даниил Антонюк. Все кадры показывали военные реалии жизни в Украине.

"Больше всего лично для меня было интересно наблюдать реакцию некоторых людей, которые рассматривали фото. Эти эмоции были разными, но предчувствие победы все равно ощущалось в улыбках людей, которые были на мероприятии", — делится впечатлениями один из посетителей.

Все работы можно было купить, деньги за них пойдут на покупку тепловизоров для военных на восточном направении.

Как сообщал "Телеграф", ранее работы Яна Доброносова показали на выставке в центре Стокгольма.