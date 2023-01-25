Укр

Помогаем ВСУ: в Киеве прошла благотворительная фотовыставка с работами корреспондента "Телеграфа"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Ян Доброносов на благотворительной выставке в Киеве Новость обновлена 25 января 2023, 11:41
Ян Доброносов на благотворительной выставке в Киеве

Все средства пойдут на тепловизоры для украинских защитников

Во вторник, 24 января, в Киеве прошла благотворительная фотовыставка "Проминь", на которой представили снимки с фронта и не только.

Среди прочих, свои работы представил фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, — их можно было купить, а все вырученные деньги отправятся на благотворительность.

Благотворительная фотовыставка Проминь в Крымском доме в Киеве 24.01.2023
Благотворительная фотовыставка Проминь в Крымском доме в Киеве 24.01.2023

В рамках выставки, кроме Доброносова, работы представили Евгений Завгородний, Роман Петушков, Павел Петров, Евгений Котенко и Даниил Антонюк. Все кадры показывали военные реалии жизни в Украине.

Благотворительная фотовыставка Проминь в Крымском доме в Киеве 24.01.2023
Благотворительная фотовыставка Проминь в Крымском доме в Киеве 24.01.2023
Благотворительная фотовыставка Проминь в Крымском доме в Киеве 24.01.2023

"Больше всего лично для меня было интересно наблюдать реакцию некоторых людей, которые рассматривали фото. Эти эмоции были разными, но предчувствие победы все равно ощущалось в улыбках людей, которые были на мероприятии", — делится впечатлениями один из посетителей.

Благотворительная фотовыставка Проминь в Крымском доме в Киеве 24.01.2023
Благотворительная фотовыставка Проминь в Крымском доме в Киеве 24.01.2023

Все работы можно было купить, деньги за них пойдут на покупку тепловизоров для военных на восточном направении.

Как сообщал "Телеграф", ранее работы Яна Доброносова показали на выставке в центре Стокгольма.

Теги:
#Киев #Благотворительность #Ян Доброносов