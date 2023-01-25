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Допомагаємо ЗСУ: у Києві пройшла благодійна фотовиставка з роботами кореспондента "Телеграфу"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Ян Доброносов на благодійній виставці у Києві Новина оновлена 25 січня 2023, 11:41
Ян Доброносов на благодійній виставці у Києві

Усі кошти підуть на тепловізори для українських захисників

У вівторок, 24 січня, у Києві відбулася благодійна фотовиставка "Промінь", на якій представили знімки з фронту і не тільки.

Серед інших, свої роботи представив фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов — їх можна було купити, а всі виручені гроші підуть на благодійність.

Благодійна фотовиставка Промінь у Кримському домі в Києві 24.01.2023
Благодійна фотовиставка Промінь у Кримському домі в Києві 24.01.2023

У рамках виставки, окрім Доброносова, роботи презентували Євген Завгородній, Роман Петушков, Павло Петров, Євген Котенко та Данило Антонюк. Усі кадри показували воєнні реалії життя в Україні.

Благодійна фотовиставка Промінь у Кримському домі в Києві 24.01.2023
Благодійна фотовиставка Промінь у Кримському домі в Києві 24.01.2023
Благодійна фотовиставка Промінь у Кримському домі в Києві 24.01.2023

"Найбільше, особисто для мене було цікаво спостерігати реакцію деяких людей, які роздивлялись фото. Ці емоції були різними, та передчуття перемоги все одно відчувалась у посмішках людей, які були на події", — ділиться враженнями один із відвідувачів.

Благодійна фотовиставка Промінь у Кримському домі в Києві 24.01.2023
Благодійна фотовиставка Промінь у Кримському домі в Києві 24.01.2023

Усі роботи можна було купити, гроші за них підуть на покупку тепловізорів для військових на східному напрямку.

Як повідомляв "Телеграф", раніше роботи Яна Доброносова показали на виставці в центрі Стокгольма.

Теги:
#Київ #Благодійність #Ян Доброносов