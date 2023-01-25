Допомагаємо ЗСУ: у Києві пройшла благодійна фотовиставка з роботами кореспондента "Телеграфу"

Усі кошти підуть на тепловізори для українських захисників

У вівторок, 24 січня, у Києві відбулася благодійна фотовиставка "Промінь", на якій представили знімки з фронту і не тільки.

Серед інших, свої роботи представив фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов — їх можна було купити, а всі виручені гроші підуть на благодійність.

У рамках виставки, окрім Доброносова, роботи презентували Євген Завгородній, Роман Петушков, Павло Петров, Євген Котенко та Данило Антонюк. Усі кадри показували воєнні реалії життя в Україні.

"Найбільше, особисто для мене було цікаво спостерігати реакцію деяких людей, які роздивлялись фото. Ці емоції були різними, та передчуття перемоги все одно відчувалась у посмішках людей, які були на події", — ділиться враженнями один із відвідувачів.

Усі роботи можна було купити, гроші за них підуть на покупку тепловізорів для військових на східному напрямку.

Як повідомляв "Телеграф", раніше роботи Яна Доброносова показали на виставці в центрі Стокгольма.