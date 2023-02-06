Полотно первоначально купили за 600 баксов

Жизнь постоянно учит людей, что на многие привычные вещи нужно смотреть "шире", и тогда может оказаться, путин – это дьявол из средневековой эпохи, который появился в наши дни для того, чтобы развязать кровопролитную войну и убить побольше людей. И фрески, возможно, были созданы для того, чтобы предупредить последующие поколения об этом.

Или что под обычными экскрементами может скрываться настоящий шедевр кисти великого мастера.

Именно такой случай произошел в США, где найденная в сарае под слоем помета картина оказалась шедевром XVII века стоимостью в три миллиона долларов.

О необычной находке пишет ресурс Artnet.

Оказывается, на ферме под Нью-Йорком в 2002 году нашли покрытую птичьим пометом картину.

Ее за 600 долларов купил коллекционер Альберт Робертс – что-то внутри подсказало ему, что "в картине что-то есть".

А когда собиратель картин, преодолев брезгливость, очистил полотно от птичьих какашек, то не поверил своим глазам – эта работа явно относилась к голландскому Золотому веку.

Он передал картину искусствоведам, и те установили, что это шедевр фламандского художника XVII века Антониса ван Дейка.

После смерти Робертса картину выставили на аукцион Sotheby’s Master Week, который проходил в Нью-Йорке до 30 января.

Оказывается, масляный набросок, на котором изображен сутулый пожилой человек, Ван Дейк написал в начале карьеры. Эта работа стала эскизом к "Святому Иерониму" — картине, написанной в 1615-18 годах и хранящейся в музее Роттердама.

Таким образом, картина стоит целое состояние – намного дороже, чем ферма с курятником, где была найдена.

В то же время стоимость некоторых картин может быть сильно переоценена – как в случае с некоторыми украинскими олигархами.