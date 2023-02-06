Полотно спочатку купили за 600 доларів

Життя постійно вчить людей, що на багато звичних речей потрібно дивитися "ширше", і тоді може виявитися, що путін — це диявол із середньовічної епохи, який з’явився в наші дні для того, щоб розв’язати кровопролитну війну і вбити більше людей. І фрески, можливо, були створені для того, щоб попередити наступні покоління про це.

Або що під звичайними екскрементами може ховатися справжній шедевр пензля великого майстра.

Саме такий випадок стався у США, де знайдена у сараї під шаром пташиного посліду картина виявилася шедевром XVII століття вартістю три мільйони доларів.

Про незвичну знахідку пише ресурс Artnet.

Виявляється, на фермі під Нью-Йорком у 2002 році знайшли покриту пташиним послідом картину.

Її за 600 доларів купив колекціонер Альберт Робертс – щось усередині підказало йому, що "у картині є щось".

А коли збирач картин, подолавши гидливість, очистив полотно від пташиних какашок, то не повірив своїм очам – ця робота явно належала до голландського Золотого віку.

Він передав картину мистецтвознавцям і ті встановили, що це шедевр фламандського художника XVII століття Антоніса ван Дейка.

Після смерті Робертса картину виставили на аукціон Sotheby’s Master Week, що проходив у Нью-Йорку до 30 січня.

Виявляється, масляний малюнок, на якому зображено сутулу літню людину, Ван Дейк написав на початку кар’єри. Ця робота стала ескізом до "Святого Ієроніма" — картини, написаної в 1615-18 роках і яка зараз зберігається в музеї Роттердама.

Таким чином, картина коштує купу грошей — набагато дорожче, ніж ферма з курником, де була знайдена.

Водночас, вартість деяких картин може бути сильно переоцінена – як у випадку з деякими українськими олігархами.