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Обличчя путіна знайшли на середньовічних фресках із зображенням диявола (фото)

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Володимир Путін Новина оновлена 19 квітня 2022, 02:47
Володимир Путін

Деякі із робіт середньовічних художників датуються ще XIV століттям

Користувачі мережі виявили дивовижну подібність у зовнішності російського кривавого диктатора володимира путіна та зображеннями диявола на середньовічних фресках.

Своїми спостереженнями поділився генеральний директор "Експоцентру України" (ВДНГ) Євген Мушкін у Фейсбук.

Зокрема він зазначив, що обличчя, що дуже нагадує путіна, проглядається у фресці із зображенням антихриста XIV століття з абатства Помпоза, розташованого біля італійського міста Кодигоро.

Але є й інші роботи середньовічних митців. Наприклад, статуетка в Ермітажі (Санкт-Петербург) взагалі датована XII століттям.

А у соборі італійської Верони є фреска "Похорон Сатани", яка датується XIV століттям.

Схожі риси особи також проглядаються у вигляді демона Баала з книжки з демонології "Інфернальний словник", написаної у ХІХ столітті.

Як повідомлялося раніше, відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв, каже, що смерть володимира путіна може статися вже через рік-два.

Астролог Валентина Вітрок відзначила, що цілком імовірно, що його смерть буде насильницькою або ж настане внаслідок тяжкої хвороби.

Теги:
#Володимир Путін #Диявол #Євген Мушкин
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