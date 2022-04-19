Обличчя путіна знайшли на середньовічних фресках із зображенням диявола (фото)

Деякі із робіт середньовічних художників датуються ще XIV століттям

Користувачі мережі виявили дивовижну подібність у зовнішності російського кривавого диктатора володимира путіна та зображеннями диявола на середньовічних фресках.

Своїми спостереженнями поділився генеральний директор "Експоцентру України" (ВДНГ) Євген Мушкін у Фейсбук.

Зокрема він зазначив, що обличчя, що дуже нагадує путіна, проглядається у фресці із зображенням антихриста XIV століття з абатства Помпоза, розташованого біля італійського міста Кодигоро.

Але є й інші роботи середньовічних митців. Наприклад, статуетка в Ермітажі (Санкт-Петербург) взагалі датована XII століттям.

А у соборі італійської Верони є фреска "Похорон Сатани", яка датується XIV століттям.

Схожі риси особи також проглядаються у вигляді демона Баала з книжки з демонології "Інфернальний словник", написаної у ХІХ столітті.

Як повідомлялося раніше, відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв, каже, що смерть володимира путіна може статися вже через рік-два.

Астролог Валентина Вітрок відзначила, що цілком імовірно, що його смерть буде насильницькою або ж настане внаслідок тяжкої хвороби.