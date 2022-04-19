Лицо путина нашли на средневековых фресках с изображением дьявола (фото)
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Некоторые из работ средневековых художников датируются еще XIV веком
Пользователи сети обнаружили удивительное сходство во внешности российского кровавого диктатора владимира путина и изображениями дьявола на средневековых фресках.
Своими наблюдениями поделился генеральный директор "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин в Фейсбук.
В частности он отметил, что лицо очень напоминающее путина проглядывается во фреске с изображением антихриста XIV века из аббатства Помпоза, что расположен возле итальянского города Кодигоро.
Но есть и другие работы средневековых деятелей искусства. Например, статуэтка в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и вовсе датирована XII веком.
А в соборе итальянской Вероны есть фреска "Похорон Сатаны", которая датируется XIV веком.
Похожие черты лица также просматриваются в облике демона Баала из книги по демонологии "Инфернальный словарь", написанной в XIX веке.
Как сообщалось ранее, известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, говорит, что смерть владимира путина может произойти уже через год-два.
А астролог Валентина Виттрок отметила, что вполне вероятно, что его смерть будет насильственной или же наступит в результате тяжелой болезни.
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