Лицо путина нашли на средневековых фресках с изображением дьявола (фото)

Некоторые из работ средневековых художников датируются еще XIV веком

Пользователи сети обнаружили удивительное сходство во внешности российского кровавого диктатора владимира путина и изображениями дьявола на средневековых фресках.

Своими наблюдениями поделился генеральный директор "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин в Фейсбук.

В частности он отметил, что лицо очень напоминающее путина проглядывается во фреске с изображением антихриста XIV века из аббатства Помпоза, что расположен возле итальянского города Кодигоро.

Но есть и другие работы средневековых деятелей искусства. Например, статуэтка в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и вовсе датирована XII веком.

А в соборе итальянской Вероны есть фреска "Похорон Сатаны", которая датируется XIV веком.

Похожие черты лица также просматриваются в облике демона Баала из книги по демонологии "Инфернальный словарь", написанной в XIX веке.

Как сообщалось ранее, известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, говорит, что смерть владимира путина может произойти уже через год-два.

А астролог Валентина Виттрок отметила, что вполне вероятно, что его смерть будет насильственной или же наступит в результате тяжелой болезни.