Скандал с Шевченковской премией продолжается: Юрий Макаров сложил полномочия главы Комитета

Также из Комитета вышла художница Влада Ралко

Когда Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко после длительной задержки назвал имена лауреатов, в обществе посчитали, что скандал с вручением премии 2023 года исчерпан.

Однако неожиданно Юрий Макаров ушел в отставку с поста председателя Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

О своем решении Макаров сообщил в Facebook.

"К сожалению, желание отдать почтение тем художникам, которые поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень, привлекают к ней наших героических воинов и жителей освобожденных территорий, продвигают страну в мире, наткнулось на агрессивное непонимание. Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане расценили мой шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить "своих" выдвиженцев или умалять вес уже определенных лауреатов.Мои попытки объяснить свое видение, прокомментировать реальный ход событий и даже оправдываться, чего я ужасно не люблю, не было услышано. Активная часть общества убеждена, что я выполняю чей-то заказ, "отрабатываю", "прогибаюсь" и т.д. Для меня это новый опыт, который я не хотел бы пережить снова", — написал Макаров.

Он добавил, что его "личный поступок не нашел поддержки среди коллег, членов Комитета по Национальной премии, считающих, что он приведет к девальвации высшей государственной награды, подорвет доверие к ней".

"Выражая свое уважение и благодарность коллегам, с которыми мы плодотворно работали последние четыре года, вынужден отметить, что категорически не соглашаюсь с ними. Тем не менее, поскольку я невольно выступил "возбудителем" никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно шире, возмущение неравнодушных граждан после долгих раздумий не вижу другого выхода, как сложить с себя полномочия председателя и члена Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко", — подытожил Макаров.

Также из Комитета вышла художница Влада Ралко. Об этом она сообщила Суспільному.

Ралко отметила, что решение сложить мандат она приняла еще в феврале и сложила полномочия 18 февраля 2023 года. "Я больше не являюсь членом Шевченковского комитета с 18 февраля 2023 года, то есть со дня, когда Председатель комитета принял мое заявление о выходе. Собственно, каденция членов Шевченковского комитета длится три года, впрочем, учитывая военное положение, весь состав нынешнего комитета получил приглашение остаться на должностях еще на один год. Поэтому решение о выходе было для меня логической точкой по исполнению обязанностей, связанных с Премией, то есть, по завершении последнего, третьего заседания с финальным голосованием за лауреатов этого года", – заявила она.

Напомним, что в 2023 году впервые в истории Шевченковской премии 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, не были обнародованы имена лауреатов и не опубликован соответствующий указ президента, которым, собственно, и объявляются результаты. В то же время прессслужба Зеленского распространила новость о его встрече с деятелями культуры и искусства по случаю 209 годовщины дня рождения Шевченко.

10 марта глава Комитета Макаров опубликовал в своем Facebook пост о том, что существующие номинации решили дополнить дополнительным конкурсом "За вклад в победу" и объявить ранее определенных лауреатов и новых вместе 22 мая, в день перезахоронения Кобзаря.

Как известно, Шевченковская премия – высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине. Премию вручают с 1961 до дня рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта. Вручается в семи номинациях: литература, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение.

Напомним, что скандал с Шевченковской премией вызывает особое разочарование в связи с тем, что происходит на фоне другого знакового события в культурной жизни – вручения премии "Оскар-2023".