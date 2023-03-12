Объявлены лауреаты Шевченковской премии: кто и за что получит награду (видео)

В премию ввели новый конкурс — можно подавать заявки

В Украине ежегодно ко Дню рождения Тараса Шевченко называли лауреатов премии его имени. 2023 год стал годом исключения, и позже Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко все же назвал имена.

По сообщению комитета, заседание и голосование было проведено еще 15 февраля. Победители определены в номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

Шевченковскую премию 2023 года получают:

Екатерина Калитко, поэтесса – за книгу стихов "Орден мовчальниць",

Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Сергей Охримчук, исполнители группы "Хорея Козацька" – за аудиоальбом "Пісні Української революції"

Михаил Назаренко, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях

Виталий Портников, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет

Ирина Целик, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Отметим, что лауреатов в номинациях "Театральное искусство" и "Визуальное искусство" не объявили. Важно, что в этом году будет добавлена еще одна категория — конкурс "За вклад в победу", которая будет рассматривать произведения, созданные в последний год уже после вторжения россии в Украину. Комитет объявил приём заявок. Премию "За вклад в победу" установили на время военного положения. Победителей объявят 22 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что парамедик Тайра получила международную премию International Women of Courage. Ее вручили в Белом доме.