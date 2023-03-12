Оголошено лауреатів Шевченківської премії: хто і за що отримає нагороду (відео)

В премію ввели новий конкурс — можна подавати заявки

В Україні щорічно до Дня народження Тараса Шевченка називали лауреатів премії його імені. 2023 став роком виключення, та пізніше Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все ж таки назвав імена.

За повідомленням комітету, засідання та голосування було проведено ще 15 лютого. Переможців визначено у номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво", "Кіномистецтво".

Шевченківську премію 2023 року отримують:

Катерина Калитко, поетеса – за книгу поезій "Орден мовчальниць",

Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту "Хорея Козацька" – за авдіоальбом "Пісні Української революції"

Михайло Назаренко, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах

Віталій Портніков, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років

Ірина Цілик, режисерка – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Зазначимо, що лауреатів в номінаціях "Театральне мистецтво" та "Візуальне мистецтво" не оголосили. Важливо, що цьогоріч буде додана ще одна категорія — конкурс "за внесок у перемогу", яка розглядатиме твори, створені в останній рік вже після вторгення росії в Україну. Комітет оголосив прийом заявок. Премію "За внесок у перемогу" встановили на час воєнного стану. Переможців оголосять 22 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що парамедик Тайра отримала міжнародну премію International Women of Courage. Її вручили в Білому домі.