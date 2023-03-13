Скандал з Шевченківською премією продовжується: Юрій Макаров склав повноваження очільника Комітету

Також з Комітету вийшла художниця Влада Ралко

Коли Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка після тривалої затримки назвав імена лауреатів, в суспільстві порахували, що скандал з врученням премії 2023 року вичерпано.

Проте, несподівано Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про своє рішення Макаров повідомив у своєму Facebook.

"На жаль, бажання віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі, наштовхнулося на агресивне нерозуміння. Чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити "своїх" висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів. Мої спроби пояснити своє бачення, відкоментувати реальний хід подій ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почуто. Активна частина суспільства переконана, що я виконую чиєсь замовлення, "відпрацьовую", "прогинаюся" і т. ін. Для мене це новий досвід, який я не хотів би пережити знову", – написав Макаров.

Він додав, що його "особистий вчинок не знайшов підтримки серед моїх колег, членів Комітету з Національної премії, які вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди, підірве довіру до неї".

"Висловлюючи свою повагу й вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останніх чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив "збудником" нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка", — підсумував Макаров.

Також з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. Про це вона повідомила Суспільне Культура.

Ралко зазначила, що рішення скласти мандат вона прийняла ще у лютому, і склала повноваження 18 лютого 2023 року. "Я більше не є членкинею Шевчеківського комітету з 18 лютого 2023 року, тобто з дня, коли Голова комітету прийняв мою заяву про вихід. Власне, каденція членів Шевченківського комітету триває три роки, втім, із огляду на воєнний стан, увесь склад теперішнього комітету отримав запрошення лишитися на посадах ще на один рік.Тому рішення про вихід було для мене логічною крапкою по виконанні обов’язків, пов’язаних із Премією, тобто, по завершенні останнього, третього засідання з фінальним голосуванням за цьогорічних лавреатів", – заявила вона.

Нагадаємо, що у 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким, власне, і оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

Як відомо, Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

Нагадаємо, що скандал з Шевченківською премією тим більш прикрий, що відбувається на фоні іншої знакової події у культурному житті – врученні премії "Оскар-2023".