Depeche Mode записали свой лучший альбом за много лет

Киев в расписании будущего концертного тура не значится

Накануне официального релиза, назначенного на 24 марта, в сеть просочился новый альбом знаменитых британцев Depeche Mode под названием "Memento Mori" (крылатая латинская пословица "помни о смерти" — "Телеграф"). Его название кажется символичным: в мае прошлого года скончался Энди Флетчер, постоянный участник группы с момента ее основания в 1980 году. 15-й по счету полнометражный альбом Depeche Mode первые слушатели называют лучшей работой группы за последнее время.

Послушать четыре трека из будущего альбома можно на сервисе Last FM.

Обложка будущего альбома

Большая часть песен была записана в калифорнийском доме Мартина Гора, гитариста Depeche Mode, во время пандемии. Это первая за шесть лет работа культового трио, который теперь сократился до дуэта Мартина Гора и фронтмена Дэйва Гаана. Критики пишут об альбоме как теплой, лиричной и по-хорошему странной работе. Фанаты, успевшие скачать пиратскую копию, характеризуют новый альбом как лучшую пластинку Depeche Mode со времен "Sounds of the Universe" (2009). "Телеграф" вполне разделяет их мнение.

Первый сингл с альбома прослушали свыше 10 млн человек

Последний тур группы, Global Spirit Tour 2017-2018, в ходе которого музыканты отыграли концерт в Киеве, был самым продолжительным на сегодняшний день – 130 концертов для более чем 3 млн зрителей. Но на этот раз Киев в расписании будущего концертного тура не значится.

Напомним, что свой новый альбом выпустила другая знаменитая группа "стадионного рока" – ирландцы U2. Одна из песен на пластинке посвящена войне в Украине.