Depeche Mode записали свій найкращий альбом за багато років

Київ у розкладі майбутнього концертного туру не значиться

Напередодні офіційного релізу, призначеного на 24 березня, в мережу просочився новий альбом знаменитих британців Depeche Mode під назвою "Memento Mori" (крилате латинське прислів’я "пам’ятай про смерть" — "Телеграф" ). Його назва здається символічною: у травні минулого року помер Енді Флетчер, постійний учасник гурту з моменту його заснування у 1980 році. 15-й повнометражний альбом Depeche Mode перші слухачі називають найкращою роботою гурту за останній час.

Послухати чотири треки із майбутнього альбому можна на сервісі Last FM.

Обкладинка майбутнього альбому

Більшість пісень було записано в каліфорнійському будинку Мартіна Гора, гітариста Depeche Mode, ще під час пандемії. Це перша за шість років робота культового тріо, який тепер скоротився до дуету Мартіна Гора та фронтмена Дейва Гаана. Критики пишуть про альбом як теплу, ліричну і дивну роботу. Фанати, що встигли завантажити піратську копію, характеризують новий альбом як найкращу платівку Depeche Mode з часів "Sounds of the Universe" (2009). "Телеграф" цілком поділяє їхню думку.

Перший сингл із альбому прослухали понад 10 млн осіб

Останній тур гурту, Global Spirit Tour 2017-2018, під час якого музиканти відіграли концерт у Києві, був найтривалішим на сьогодні – 130 концертів для більш ніж 3 млн глядачів. Але цього разу Київ у розкладі майбутнього концертного туру не значиться.

Нагадаємо, що свій новий альбом випустив інший знаменитий гурт "стадіонного року" – ірландці U2. Одна із пісень на платівці присвячена війні в Україні.