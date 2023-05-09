Лучше оригинала: почему стоит посмотреть спин-офф "Бриджертонов" про королеву Шарлотту

Сериал за считанные дни завоевал сердца зрителей

Май 2023 года приготовил много новинок для любителей сериалов, в частности, на Netflix вышел спин-офф популярного американского сериала "Бриджертоны" под названием "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", — и тот за считанные дни попал в топы просмотров.

"Телеграф" решил рассказать, чем хорош этот сериал и почему его стоит посмотреть.

Как известно, американский сериал "Бриджертоны" (Bridgerton) сняли по мотивам романов Джулии Куинн, и он рассказывает про альтернативную Великобританию эпохи Регентства, где царит расовое равноправие. На сегодняшний день вышло два сезона сериала, которые имеют оценку зрителей более 7 баллов из 10, что является довольно высоким показателем. Уже запланирован выпуск еще двух сезонов.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов", — это спин-офф оригинальной истории, ее ответвление, которое рассказывает про отношения между королём Георгом III и его будущей женой Шарлоттой.

Кадр из сериала

Главную роль сыграла Индия Риа Амартейфио. В мини-сериал вошло 6 серий, каждая из которых имеет продолжительность около часа.

Премьера состоялась 4 мая, и онлайн можно уже свободно посмотреть сериал как в оригинале, так и в качественном дублеже на русском и украинском языках. Предлагаем посмотреть трейлер к сериалу, чтобы решить, стоит ли смотреть его целиком:

Стоит заметить, что, хотя пока прошли считанные дни с премьеры, сериал уже получил множество положительных рецензий и отзывов зрителей. В частности, на IMDb "Королеву Шарлотту" оценили в 7.4/10 на основании тысяч отзывов, и многие сошлись во мнении, что сериал вышел даже лучше оригинальных "Бриджертонов".

Вот несколько из самых рейтинговых отзывов на сайте:

"Обычно, когда вы думаете о спин-оффах, вы не думаете, что они будут лучше оригинала. В этом случае он более зрелый, чем первые два сезона "Бриджертонов", и затрагивает более сложные вопросы. Это вечная любовь, а не романтика";

"Это прекрасное дополнение к Бриджертонам, и, на мой взгляд, даже лучшее. Мне понравилось погружение в болезнь короля Джорджа. Актерский ансамбль тоже был великолепен";

"Сценарий фантастический, и я действительно очень переживаю за персонажей! Надеюсь будет еще сезон!";

"Мне нравятся оригинальные "Бриджертоны", но только после просмотра "Королевы Шарлотты" я понял, как много им не хватает";

"Актеры, игравшие Шарлотту и Георга, проделали прекрасную работу и передали чувства, балансируя на булавочной головке. Я надеюсь, что у настоящих королевы и короля была где-то близкая к этому типу любви… Финальная сцена 6-го эпизода была так красиво сделана, что довела меня до слез. Вот какой должна быть любовь".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит посмотреть новый сериал от Netflix "Грызня".