Краще за оригінал: чому варто подивитися спіноф "Бріджертонів" про королеву Шарлотту

Серіал за лічені дні завоював серця глядачів

Травень 2023 року приготував багато новинок для любителів серіалів, зокрема, на Netflix вийшов спіноф популярного американського серіалу "Бріджертони" під назвою "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", і той за лічені дні потрапив у топи переглядів.

"Телеграф" вирішив розповісти, чому цей серіал варто подивитися.

Як відомо, американський серіал "Бріджертони" (Bridgerton) зняли за мотивами романів Джулії Куїнн, і він розповідає про альтернативну Велику Британію епохи Регентства, де панує расова рівноправність. На сьогоднішній день вийшло два сезони серіалу, які мають оцінку глядачів понад 7 балів із 10, що є досить високим показником. Вже заплановано випуск ще двох сезонів.

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", — це спіноф оригінальної історії, її відгалуження, яке розповідає про відносини між королем Георгом III та його майбутньою дружиною Шарлоттою.

Кадр із серіалу

Головну роль відіграла Індія Ріа Амартейфіо. До міні-серіалу увійшло 6 серій, кожна з яких має тривалість близько години.

Прем’єра відбулася 4 травня, і онлайн можна вже вільно переглянути серіал як в оригіналі, так і в якісному дублежі російською та українською. Пропонуємо подивитися трейлер до серіалу, щоб вирішити, чи варто дивитися його:

Варто зауважити, що хоча поки пройшли лічені дні з прем’єри, серіал уже отримав безліч позитивних рецензій і відгуків глядачів. Зокрема, на IMDb "Королеву Шарлотту" оцінили в 7.4/10 на підставі тисяч відгуків, і багато хто зійшовся на думці, що серіал вийшов навіть кращим за оригінальних "Бріджертонів".

Ось кілька найрейтинговіших відгуків на сайті:

"Зазвичай, коли ви думаєте про спінофи, ви не думаєте, що вони будуть кращими за оригінал. У цьому випадку він зріліший, ніж перші два сезони "Бріджертонів", і зачіпає складніші питання. Це вічне кохання, а не романтика";

"Це прекрасне доповнення до Бріджертонів, і, на мій погляд, навіть краще. Мені сподобалося занурення в хворобу короля Джорджа. Акторський ансамбль теж був чудовий";

"Сценарій фантастичний, і я справді дуже переживаю за персонажів! Сподіваюся буде ще сезон!";

"Мені подобаються оригінальні "Бріджертони", але лише після перегляду "Королеви Шарлотти" я зрозумів, як багато в них не вистачає";

"Актори, які грали Шарлотту і Георга, проробили чудову роботу і передали почуття, балансуючи на шпильковій головці. Я сподіваюся, що у справжніх королеви і короля було десь близьке до цього типу кохання... Фінальна сцена 6-го епізоду була так красиво зроблена, що довела мене до сліз. Ось яке має бути кохання".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому варто подивитися новий серіал від Netflix "Сварка".