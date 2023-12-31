Четыре комедии на Новый год, которые вы могли раньше не видеть

Новогоднее кино на любой вкус: гангстерский мюзикл, романтичное ретро, комедийный боевик

Список фильмов, из года в год рекомендуемый СМИ своим читателям на новогодние праздники, не меняется годами и успел всем надоесть еще сильнее, чем пресловутая "Ирония судьбы, или С легким паром!". "Телеграф" собрал для вас те фильмы, которые в отличие от "Одного дома" и "Крепкого орешка" не настолько широко известны зрителям. Но при этом – ничуть не хуже!

"Поменяться местами" (1982)

Два брата, владеющие крупной финансовой корпорацией (голливудские ветераны Дон Амичи и Ральф Беллами) ставят потехи ради социальный эксперимент. Они меняют местами управляющего своей компании (знаменитый комик 80-х Дэн Эйкройд) с уличным попрошайкой – в его роли снялся не забронзовевший еще Эдди Мерфи. Лощеный яппи теряет все и опускается на самое дно жизни, но занявший его место мелкий мошенник, как и следовало ожидать, оказывается не так-то прост.

Классика рождественской комедии от одного из лучших комедиографов Нового Голливуда Джона Лэндиса – кроме прочего, он произвел в свое время эволюцию в музыкальном видео, поставив знаменитый клип Майкла Джексона "Триллер".

Фильм доверху наполнен отличными шутками, погонями, переодеваниями и, несмотря на известную предсказуемость сюжета, яркими твистами. А еще в нем снимается какое-то неприличное количество звездных актеров. Кроме указанных, это очередной ветеран Голливуда Дэнхольм Эллиот, известный по серии фильмов об Индиане Джонсе, будущая обладательница "Оскара" за фильм "Всё везде и сразу" Джейми Ли Кертис и Джон Белуши в одной из своих первых ролей. Сцена с его участием в новогоднем финале – одна из самых смешных.

"Квартира" (1960)

Великая классика Голливуда с Джеком Леммоном ("В джазе только девушки") и Ширли Маклейн ("Милая Черити") в главных ролях. Смешная и трогательная история любви двух "маленьких людей" — рядового бухгалтера в крупной страховой компании в Нью-Йорке и девушки, работающей в том же офисном здании лифтершей.

Он пытается сделать карьеру, предоставляя свою уютную квартирку в центре начальству, чтобы его биг-боссы могли водить туда любовниц. Героиня Ширли Маклейн, которая не может отказаться от ухаживаний директора компании, само собой, оказывается одной из девушек, которых приводит начальство в удобную квартирку. Что, конечно же, запускает фейерверк нелепых и забавных ситуаций.

Несмотря на ч/б, "Квартира", как и большинство фильмов Билли Уайлдера (режиссера все тех же "…девушек"), не стареет. И даже наоборот, с годами кажется все смешнее и, главное, добрее. На фоне сегодняшней пост-иронии добрый юмор этого фильма согревает, а хэппи-энд, разворачивающийся в новогоднюю ночь, заставляет забыть о любых неприятностях.

"Последний бойскаут" (1991)

Как мы уже писали, традиционно во все рейтинги фильмов к новогодним праздникам входит "Крепкий орешек". Так что выбор "Последнего бойскаута" может показаться неожиданным, если бы не одна из многочисленных шуток, разбросанных по фильму — так, благодаря дочери героя Брюса Уиллиса, мы знаем, что действие происходит в Рождество и Новый год.

Один из последних шедевров жанра маскулинного боевика 1980-х, "Бойскаут" Тони Скотта – это история двух неудачников, частного детектива и бывшего футболиста, погоревшего на кокаине и махинациях с тотализатором (Дэймон Уэйанс), которые ввязались в расследование против мафии.

Дочка героя Брюса Уиллиса в "Последнем бойскауте" явно унаследовала его чувство юмора

Головокружительный аттракцион насилия, гэгов и словесных перепалок самого черного юмора, перехлестывающих через край (причем немало ушло в народ), "Последний бойскаут" – идеальное развлечение для всех поклонников экшн-фильмов. Ведь из всех искусств важнейшими по-прежнему остаются кино и цирк.

А главное, мы видим на экране Брюса Уиллиса, который сегодня медленно угасает от болезни Альцгеймера, в его лучшей актерской и физической форме.

"Ищейки с Бродвея" (1989)

Этот замечательный фильм в свое время прошел незамеченным, и совершенно несправедливо забыт сегодня – даже несмотря на то, что одну из главных ролей в нем сыграла знаменитая поп-певица Мадонна. Единственная лента однокашника Джима Джармуша по киношколе Говарда Брукнера, умершего в 34 года от последствий СПИДа.

"Ищейки с Бродвея" – экранизация рассказов Дэймона Раньона, поэта Бродвея эпохи Сухого закона, которая сочетает фарсовую комедию, мюзикл и стилизацию под гангстерское кино. В канун наступления Нового, 1929 года переплетаются истории нескольких персонажей, в том числе двух певичек из кабаре (одну из которых, собственно, и сыграла Мадонна в дуэте со звездой "Грязных танцев" Дженнифер Грэй) и профессионального игрока в исполнении Мэтта Диллона ("Город астероидов").

Стильный, смешной и по-хорошему наивный, как и полагается новогодним сказкам, этот фильм подарит хорошее настроение и порадует киноманов отличным кастингом. В эпизодических ролях здесь можно увидеть не нуждающихся в особом представлении Стива Бушеми и Рутгера Хауэра, а также культового писателя-битника Уильяма Берроуза.

Ранее мы писали о том, что не так с украинским ситкомом "Успеть до 30".