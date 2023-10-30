Штампы, бородатые шутки и комплекс неполноценности. Что не так с ситкомом "Успеть до 30" (видео)

Отечественные ситкомы продолжают пробивать дно

Новый молодежный ситком от одного из ведущих украинских телеканалов ждали давно. "Успеть до 30" собрал популярных молодых актрис Дарью Петрожицкую и Анну Кошмал, а пресс-релизы обещали блестящую комедию о жизни современных украинок.

К сожалению, получилось не смешно, а скорее стыдно – тем же "испанским стыдом", когда смотришь сериал и испытываешь неловкость за его создателей. Почему, подробнее в материале "Телеграфа".

"Успеть до 30" рассказывает историю трех подруг, которые познакомились в баре в день 29-летия и дали себе зарок успеть к тридцати годам исполнить все свои заветные желания.

Главная героиня – карьеристка из офиса. Правда, так и не понятно, чем она занимается на работе и на каком именно поприще делает карьеру. Другая героиня – девушка без определенных занятий, которой жених изменил с другим мужчиной. И, наконец, третья подруга – это провинциалка, приехавшая покорять столицу.

Но попытка показать жизнь современных молодых украинцев в большом городе (в этом случае речь идет о Киеве) обернулась набором самых примитивных штампов.

Девушка из Коломыи, чью роль исполняет Анастасия Остреинова, напоминает типичную карикатуру на жительницу села, она намеренно вульгарная и жадная, безвкусно одета и, конечно же, нарочито шокает и гекает. К тому же, как успели заметить внимательные зрители, ее демонстративный суржик не имеет никакого отношения к коломыйскому диалекту.

В свою очередь, тот жаргон, на котором говорят остальные герои и героини сериала, вообще не имеет никакого отношения к тому, как говорят люди на киевских улицах.

Юмор сериала, кстати, ничем не лучше. Большинство шуток примитивны и вульгарны, как говорится, ниже пояса, и крутятся преимущественно вокруг "дупы", секса и злоупотребления алкоголем.

Конечно же, бессмысленно ждать от ситкома картины реальной жизни. Для того и существуют комедии – чтобы расслабиться, отдохнуть от забот и тревог, снять стресс.

Но почему снова не смешно? Почему мы снова видим устаревшие штампы, слышим бородатые шутки и корявые, ненатуральные диалоги? И зачем снова этот пресловутый комплекс неполноценности, позволяющий авторам сериала смеяться над карикатурным образом украинца?

Вопросы, как говорится, риторические.

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