Штампи, бородаті жарти та комплекс меншовартості. Що не так із ситкомом "Встигнути до 30" (відео)

Вітчизняні ситкоми продовжують пробивати дно

На новий молодіжний ситком від одного з провідних українських телеканалів чекали давно. "Встигнути до 30" зібрав популярних молодих актрис Дар'ю Петрожицьку та Ганну Кошмал, а прес-релізи обіцяли блискучу комедію про життя сучасних українок.

На жаль, вийшло не смішно, а скоріше соромно – тим самим "іспанським соромом", коли дивишся серіал та відчуваєш незручність за його творців. Чому саме, докладніше в матеріалі "Телеграфу".

"Встигнути до 30" розповідає історію трьох подруг, які познайомилися в барі в день 29-річчя і дали собі зарок встигнути до тридцяти років здійснити усі свої найзаповітніші бажання.

Головні героїні – це кар'єристка з офісу. Щоправда, так і не зрозуміло, чим вона займається на роботі та в якій саме галузі робить кар'єру. Інша героїня – дівчина без певних занять, яку наречений зрадив із іншим чоловіком. І, нарешті, третя товаришка – це провінціалка, яка приїхала підкорювати столицю.

Але спроба показати життя сучасних молодих українців у великому місті – у цьому випадку йдеться про Київ – обернулася набором найпримітивніших штампів.

Двічина з Коломиї, чию роль виконує Анастасія Остреїнова, нагадує типову карикатуру на мешканку села, вона навмисно вульгарна та жадібна, позбавлена смаку та, звичайно ж, вона шокає та гекає. До того ж, як вже встигли помітити глядачі, її демонстративний суржик не має жодного стосунку до коломийського діалекту.

В свою чергу, той жаргон, на якому говорять решта героїв та героїнь серіалу, взагалі не має жодного відношення до того, як говорять люди на київських вулицях.

Гумор серіалу, до речі, нічим не кращий. Більшість жартів дуже примітивні та вульгірні, як то кажуть, нижче поясу, і крутяться переважно навколо "дупи", сексу та зловживання алкоголем.

Звичайно ж, безглуздо чекати від ситкому картини реального життя. Для того, власне, існують комедії – щоб розслабитись, відпочити від турбот та тривог, зняти стрес.

Але чому знову не смішно? Чому знову ми бачимо застарілі штампи, чуємо бородаті жарти та кострубаті, ненатуральні діалоги? В навіщо знову цей горезвісний комплекс меншовартості, який дозволяє авторам серіалу сміятися з карикатурного образу українця?

Запитання, як то кажуть, риторичні.

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