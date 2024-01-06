Вселенная по имени Вернадский: от соратника Богдана Хмельницкого до идеолога имперской доктрины Путина

Владимир Вернадский разрывался между украинской, русской, российской и советской идентичностями

В Москве 6 января 1945 года на 82-м году жизни скончался видный ученый и мыслитель, первый президент Украинской академии наук (УАН), академик Владимир Вернадский. Создатель теории о ноосфере, эволюционной теории о происхождении материалов, геохимик и почвовед, основоположник нескольких научных направлений.

Родился Владимир Иванович 28 февраля (12 марта) 1863 года в Санкт-Петербурге в семье профессора Александровского лицея, экономиста и общественного деятеля Ивана Васильевича Вернадского и Анны Петровны Константинович, дочери генерала российской армии и племянницы Николая Гулака, члена тайного Кирилло-Мефодиевского братства.

Дальний пращур Ивана Васильевича из известного казацко-старшинского рода Верна имел украинско-литовские корни, участвовал в Национальной революции середины XVII века во главе с Богданом Хмельницким. Поэтому отец будущего академика был противником крепостного права, однако имел выраженные антисоциалистические взгляды, отстаивал принципы экономического либерализма в капиталистическом общественном строе.

С 1868-го по 1873 год семья Вернадских жила в Харькове, где Владимир учился в классической гимназии. После возвращения семейства в Санкт-Петербург он стал студентом естественнонаучного отделения физико-математического факультета местного университета; три года учился за границей – в Италии, Германии и Франции.

Владимир Вернадский. Первая Петербургская гимназия, 1878 год

Осенью 1890 года утвержден в должности приват-доцента кафедры кристаллографии и минералогии Московского университета (в 27 лет!), а с 1899-го — уже стал профессором этого вуза. Работал там до января 1911 года. Уволился в знак протеста вместе с почти 130 профессорами и приват-доцентами после обнародования реакционного циркуляра министра образования империи Льва Кассо, жестко проводившего консервативную, охранную политику, усиливающую государственный контроль над учебными заведениями.

Владимир Вернадский, 1889 год

В 1905 году Вернадский был среди основателей Конституционно-демократической партии (кадетов), стал членом ЦК партии. В мае 1918 года вышел из нее из-за несогласия с политикой по отношению к национальным меньшинствам. И если его отец Иван Васильевич испытывал немалые сантименты к своему происхождению, то Владимир Вернадский, несмотря на признание необходимости развития языка и культуры предков (осуждал запрет на употребление и печать книг на этом языке), оставался на позиции сопротивления идее полной независимости Украины от имперского центра.

Владимир Вернадский постоянно акцентировал на том, что Украину следует удерживать в культурном поле России. В своей статье "Украинский вопрос и российская общественность" (1915) он говорил об "усилении сопротивления чужеродным влияниям", а главной проблемой власти считал неправильную политику в области культуры. Он желал украинскую культуру развивать, но одновременно и подчеркивал необходимость сохранения политического и культурного влияния центра на украинское движение.

Так, он напоминал о "поглощении и переваривании Россией Украины как чужеродного политического тела, причем попутно ликвидировались основы местной культурной жизни (школа, свобода книгопечатания) и преследовались даже этнографические различия".

Но одновременно ученый выступал за исключительно эволюционный путь для украинского движения, а как негативный пример упоминал поляков и их тактику "полного безразличия к вопросам повседневной российской жизни, поскольку они не связаны с чисто польскими интересами".

Владимир Вернадский в Императорском Московском университете со своими учениками-помощниками: сидит в центре

Интересно, а почему поляки или украинцы не должны были думать о своих национальных интересах? Не вспоминать о двух польских восстаниях XIX века, утопленных в крови, тысячах казненных поляков, десятках тысяч отправленных в Сибирь? И должны ли украинцы забыть о Батуринской резне 1708 года, ликвидации Запорожской Сечи 1775 года, о запрете языка, книгопечатания на украинском благодаря "либералу", царю-освободителю Александру II (Валуевский циркуляр 1863 года и Эмский указ 1876 года). О них упоминает и сам Владимир Вернадский. Удивительная логика, которая снова доказывает, что любой российский либерал уже на станции Хутор-Михайловский рядится в великодержавные одежды.

В начале мая 1918 года известный украинский историк и общественный деятель Николай Василенко, новоназначенный министр образования в правительстве Украинского государства Павла Скоропадского, пригласил Владимира Ивановича в Киев. К тому времени Вернадский уже был известным в мире ученым – естествоиспытатель, химик, геолог, минералог, биохимик, академик Императорской Академии наук, член-корреспондент Британской академии наук…

Его голос был нужен Василенко во время дискуссий в комиссии по созданию УАН. Интересно, что именно историк Василенко и "технарь", естествоиспытатель Вернадский были единомышленниками. Они "были сторонниками Академии наук как государственного учреждения, в котором проводились бы исследования в области не только общественных наук, но и естественных, технических", писал украинский философ и историк Юрий Павленко.

Но как российские кадеты они считали украинцев не более чем национальным меньшинством (малороссами) и были вообще против отделения Украины от России (в любой форме).

Конечно, с этим не соглашались украинские партии, которые видели в мощной среде обрусевших ученых руководителей великодержавной политики, последовательно проводимой как царской властью, так и Временным правительством. Большевики были более гибкими и даже провели в 1920-х годах украинизацию/коренизацию. Но очень скоро ее свернули, а настойчивых проводников украинизации либо расстреляли, либо отправили в концлагеря.

Дом Президиума НАН Украины по улице Владимирской, 54 – бывший пансион графини Левашовой, 1892 г. Здесь с января 1919 года проходили заседания УАН

Между тем большинство украинских ученых были сторонниками концепции Михаила Грушевского, согласно которой Академия наук должна была стать общественной организацией, объединяющей не столь широкий спектр академического сообщества, а именно ученых, занимавшихся гуманитарными науками. И именно концепция Василенко-Вернадского стала основой законопроекта об учреждении УАН. Здесь можно согласиться, что в данном случае ученые-единомышленники скорее были правы.

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский утвердил принятый Советом министров "Закон об учреждении Украинской Академии наук в г. Киеве", а также штатное расписание УАН и ее устав. Другим указом были назначены 12 первых действительных членов (академиков) УАН. Среди них был Владимир Вернадский и такие известные во всем мире ученые, как "отец" прикладной механики, впоследствии американец Степан Тимошенко, гениальный историк-востоковед Агатангел Крымский, экономист Михаил Туган-Барановский. Вернадский стал первым главой — президентом УАН.

В этот же день гетман подписал судьбоносный, как оказалось, документ-приговор своей власти: грамоту "Ко всем украинским гражданам", в которой отстаивал необходимость федерации Украины с небольшевистской Россией. А именно с такими великодержавниками, как генерал Антон Деникин. Которые даже и не думали о независимой Украине или Польше. Через месяц Скоропадский отрекся от власти после восстания проукраинских сил.

Для Владимира Вернадского УАН была скорее географическим фактором, нежели национальным институтом независимого государства. Поэтому его следующий шаг (переход к монархисту Деникину, а затем и Врангелю) — это абсолютно прагматичный и понятный выбор. Так же поступили многие чиновники и офицеры из гетманской среды. Таким же прагматичным был и выбор Владимира Вернадского в пользу большевиков уже после захвата ими Крыма в конце 1920 года. А вот его сын, известный российский и американский историк Георгий Вернадский уехал из Крыма в эмиграцию, где стал автором украинофобских трудов и одним из авторов российской националистической идеологии евразийства как противопоставления Западной цивилизации. Кстати, эта воинствующая идеология обосновывает современную имперскую доктрину путинского режима.

Здесь следует процитировать швейцарского историка Андреаса Каппелера: "Владимир Вернадский в течение своей долгой жизни разрывался между украинской, российской, русской и советской идентичностями. В целом он был типичным представителем транснациональной интеллигенции империи. Его наследие высоко ценят в России и Украине. Его имя носят, среди прочих, Национальная библиотека Украины в Киеве, университет в Симферополе, музей и лицей в Москве, много улиц, две горы в Западной Сибири, полуостров в Антарктике и кратер на Луне".

Добавим, что именно Владимир Вернадский изображен на крупнейшей отечественной купюре в 1000 гривен и его именем названа украинская антарктическая станция.

Украинская купюра в 1000 гривен образца 2019 года

Уже при власти большевиков Владимир Вернадский работал в Ленинграде и Москве. В 1922—1926 годах по приглашению французского университета Сорбонна читал лекции по геохимии. Организатор и директор Радиевого института и Биохимической лаборатории. Его миновали сталинские репрессии, несмотря на независимый и ершистый характер и бегство сына на Запад.

Марка к 150-летию со дня рождения Владимира Вернадского

Широта научных интересов Владимира Вернадского впечатляет – геохимия, биогеохимия, гидрогеохимия и радиогеология. Поэтому отечественный историк Игорь Гирич считает, что Украине никоим образом не нужно отказываться от выдающегося ученого, его грандиозного наследия, но "мы должны подчеркивать, что Вернадский оторвался от российского берега, но не доплыл до украинского".