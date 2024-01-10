Украинский взгляд на девяностые - почему нашему фильму "Ля Полисиада" тяжело конкурировать со "Словом пацана"

В прокат выходит украинская детективная драма о последней казни в Украине

В прокат выходит первый в этом году украинский фильм "Ля Полисиада" режиссера Филиппа Сотниченко. Несмотря на то, что это его дебют в полном метре картина уже получила несколько наград на престижных международных фестивалях. Но при этом сразу можно констатировать, что лидером украинского проката она вряд ли станет.

"Телеграф" побывал на премьере фильма и объясняет, почему "Ля Полисиада" не будет иметь успеха у массового зрителя и чем она так понравилась экспертам международных кинофестивалей.

Создатели определили жанр своей картины как постсоветский нуар. И соответствовать выбранному направлению, то есть качественно показать всеобщую депрессию и безысходность героев у них получилось отлично. Сотниченко с командой очень внимательно отнеслись к мельчайшим деталям, чтобы передать атмосферу середины девяностых годов в Украине. В кадре появляются старые советские машины, герои одеты по моде тех лет, а на экране телевизора фрагменты футбольного матча именно тех лет. Вся картина снята так, будто оператор пользовался все время любительской камерой. И все это собрано и показано так, что от атмосферы того времени становится ужасно душно. Режиссер совсем не церемонится со зрителем, таким образом он достигает своей цели — зрителю должно быть некомфортно. Сотниченко этим фильмом попытался высказать свое отношение к такому явлению, как смертная казнь.

Кроме этого ему удались некоторые метафоры. Например, сцена где медленно движется поезд и продавцы, которые прямо на рельсах устроили хаотичный рынок, быстро убирают свои лотки. Но стоит ему проехать, они вновь возвращают все на свои места. Так, скорее всего, режиссер хотел показать процесс обновления в Украине. На какое-то короткое время новые законы и порядки могут начать действовать, но потом все возвращается на прежние места. Изменить здесь практически ничего не возможно, потому что люди не хотят менять то к чему привыкли.

А теперь о слабых сторонах картины. Проблема в том, что у фильма нет стройного сюжета. Есть два условных главных героя, следователь и судмедэксперт, которые ведут расследование убийства милиционера. Только здесь нет погоней, драк, перестрелок или демонстрации дедукции. Все очень буднично и от этого нет никаких эмоций. Как зритель ты никому из героев вообще не сопереживаешь. Возможно автор фильма не ставил себе такой задачи, но тогда становится непонятным, что конкретно он хотел этим сказать. Концептуальности этому фильму придает тот факт, что в нем показано расследование реального преступления после которого убийца был приговорен к смертной казни. И это был последний человек, которого расстреляли в независимой Украине.

В своих интервью режиссер говорит о своем страшном потрясении от тото факта, что еще в середине девяностых годов прошлого века в Украине была смертная казнь. Напомним, последний приговор был приведен в исполнение в 1997 году. В этом году режиссеру было всего 8 лет, поэтому он принадлежит к тому поколению которое не успело осознать, что в нашей стране действовала такая мера пресечения.

Вот только аргументы Сотниченко в этой картине не слышны. Есть только небольшой намек на то, что возможна судебная ошибка. Свидетельница, которая пришла на опознание, не уверена на все сто процентов, что человек на которого она показала действительно тот самый убийца. Режиссер в этой картине более увлечен вайбом.

Здесь нет аргументов с которыми хочется спорить или тех, над которыми появляется желание задуматься. Преступник, которого расстреливают не вызывает никакого сострадания. Скорее даже хочется сказать: "Ну и хорошо, что наказали". Затронув такую интересную и спорную тему автор совсем не коснулся тех жарких дебатов, которые происходили тогда на телевидении и в прессе на тему отмены смертной казни. Ни слова о том, что пожизненное заключение, возможно, еще более жестокая мера пресечения, чем расстрел. Или обсуждение самой либеральной точки зрения по этому поводу о том, что преступник во время заключения может осознать, раскаяться и перевоспитаться. В конце концов нет никаких упоминаний о том, что в те годы в прессе часто появлялись статьи о людях, которые осуждены и казнены в результате следственной ошибки. Режиссеру и сценаристу легче просто констатировать тот факт, что казнь это плохо.

Эта картина хоть и снималась до войны она хороший иллюстратор того, чего нам ждать в ближайшем будущем от украинского кино. В основном это будут малобюджетные фильмы ориентированные не на массового зрителя, а на узкую фестивальную аудиторию. При этом нашим сценаристам и режиссерам еще только предстоит научиться снимать свой артхаус так, чтобы эти истории были более понятны и универсальны. Потому что в этом жанре конкуренция не меньше, чем в развлекательном кино. И пока режиссеры пытаются не особо успешно рассуждать о гнетущих девяностых и неприемлемости смертной казни, массовой публике скармливают более доступные форматы.

Например, несмотря на то, что это история про девяностые годы, она не сможет конкурировать с тем же "Словом пацана" и украинские зрители, к сожалению, будут вновь выбирать для просмотра то, что доступнее для понимания.