"Мавка: Лесная песня" стала популярнее всех голливудских блокбастеров

Итоги года: топ-10 фильмов украинского проката

Впервые в истории украинского кинопроката топ-10 кассовых сборов по итогам года возглавила украинская картина — мультфильм "Мавка: Лесная песня". Кроме этого, на седьмом месте оказался еще один украинский фильм — исторический экшен "Довбуш".

"Телеграф" проанализировал, что лучше всего украинцы смотрели в прошлом году. Также мы разобрались в том, какие проблемы ждут киноманов уже в наступившем году.

Украинский фильм впервые победил в своей стране

Рейтинг самых успешных фильмов в украинском прокате за 2023 год возглавил мультфильм "Мавка: Лесная песня". Он собрал $4,2 млн. По мнению экспертов это произошло не только благодаря тому что, украинцы решили поддержать своего производителя.

"Главная причина такого успеха в том, что мультфильм готовился довольно долго, целых семь лет. Соответственно, зрительскую аудиторию все это время интриговали, ведь реклама мультфильма была почти все эти семь лет. Также это повлияло, в хорошем смысле, на качество. "Мавка" соответствует лучшим образцам Disney+ и Dreamworks, то есть тем мультфильмам к которым привык наш зритель. И конечно же, хорошая драматургия", — говорит директор сети кинотеатров "Оскар" Виктория Добровольская.

Еще одна новая особенность этого года заключается в том, что украинский рейтинг возглавил мультфильм, а кроме него в десятку попало еще две анимации — "Стихии" от студии Pixar ($1,5 млн) и "Тролли: Снова вместе" ($978,1 тыс) от DreamWorks Animation. Они заняли 8-е и 9-е место, соответственно.

Такой результат немного удивил топ-менеджмент кинотеатров, поскольку многие дети выехали из Украины и до сих пор находятся за границей. Причину же такого успеха анимации в нашем прокате они объясняют тем, что в кинотеатры на мультфильмы пошла более взрослая аудитория — не только дети и подростки, но и их родители. Они уже не поступали так, как было раньше — отправили детей в кинотеатр, а сами с друзьями пошли либо на фудкорты, либо по магазинам ТРЦ. А на "Мавку" вообще взрослые шли даже без детей.

Провал супергероев

Если сравнивать популярность фильма в Украине с мировыім прокатом, то этот рейтинг во многом совпадает с мировым, но с небольшими отклонениями. В частности, первое место в мировом прокате в этом году занял фильм "Барби" собрав $1,4 млрд. У нас он только на третьем — $2,9 млн. Вперед, в нашем прокате, он пропустил "Оппенгеймер" — $3,3 млн. В мировом же прокате байопик про отца атомной бомбы занял третью ступень. Единственное, в чем есть сильное отличие этих двух топовых десяток, так это отсутствие в нашем списке мультфильма "Братья Марио в кино". В мировом прокате он занял второе место, собрав $1,3 млрд. У нас же он занял лишь 14-е место, собрав в прокате $815,1 тыс. Эксперты связывают это с тем, что в тот период стало больше воздушных тревог во время которых зрителей просят покинуть кинотеатры. Это правило, на время, снизило желание людей ходить в кино.

Также в Украине проявилась общемировая тенденция — падение интереса к супергеройскому кино. Лишь один фильм от Marvel смог попасть в топ-10 как украинского, так и мирового проката. Это "Стражи галактики 3". У нас фильм занял четвертое место, собрав $1,8 млн. В мире — такое же место с показателем $845,5 млн. Остальные же картины не попали даже в топ-20 нашего проката, а в мировом лишь на 18-ом месте "Флэш". Но надо сказать, что в общем и целом он провалился. При бюджете в $220 млн он собрал всего $270,6 млн. Напомним, что половину кассовых сборов забирают кинотеатры, поэтому картине нужно собрать в двое больше своего бюджета. Опять же, не лучшим образом стартовал как в мировом, так и украинском прокате второй "Аквамен", на которого очень сильно надеялись как продюсеры DC, так и владельцы кинотеатров. Напомним, что он вышел в прокат 21 декабря и с тем пор, во всем мире собрал кассу $258,3 млн. С такими темпами он вряд ли сможет себя окупить.

Что ждет украинского зрителя

По словам топ-менеджеров кинотеатров кассовые сборы в 2023 году хоть и увеличились, но результаты далеки от постковидного 2021 года. Как результат — закрытие некоторых кинотеатров. Например, "Оскар" в киевском ТРЦ "Dreem town" на Оболони. Денег хватает на закрытие накопленных долгов. Еще одним последствием снижения кассовых сборов может стать повышение цен на билеты. В некоторых сетях перед самым Новым годом на "Аквамен и потерянное королевство" уже подняли цены на 20 гривен и это повышение в скором времени может закрепиться. По словам директоров кинотеатров это произойдет во всех кинотеатрах, если увеличатся стоимость электроэнергии или минимальная зарплата.

Однако это не единственная и не главная проблема, которая ждет киноманов.

"Сейчас даже у больших студий не так много потенциальных блокбастеров. Сказалась долгосрочная забастовка сценаристов и актеров Голливуда, которая длилась со 2 мая по 27 сентября 2023 года. Если раньше у нас была возможность выбирать фильм на который можно сделать ставку, то теперь, вообще, картин не так уж и много. Несмотря на провал супергероики, в целом, все равно нет альтернативы. Я все равно жду и надеюсь на успех "Мадам Паутины" (выйдет 14 февраля 2024 года)", — говорит Виктория Добровольская.

Нет большой надежды у кинотеатров и на украинское кино. Несмотря на то, что уже известно, как минимум, о десяти художественных фильмах нашего производства, которые выйдут в этом году в прокат потенциальный блокбастер среди них равный "Мавке" или "Довбушу" пока не просматривается.

"Успех 2023 года был эпизодическим. Хотя, весной ожидается много украинских премьер. Волна интереса ко всему украинскому еще нарастает, а вот волна производства украинского кино заканчивается. Большинство из этих картин были сняты еще до войны. Их продюсеры надеялись на улучшение ситуации. А вот что касается прибыльности кино, то здесь дела обстоят хуже. Если до войны в Украине было 260 кинотеатров, то сейчас осталось 140. Многие из них либо не открылись, либо пострадали от войны", — говорит киноэксперт Людмила Горделадзе.

Топ-10 фильмов украинского проката в 2023 году