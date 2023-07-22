Создатели "Мавка. Лісова пісня" рассказали, когда мультфильм можно будет посмотреть онлайн

И обратились к зрителям по поводу распространения пиратских копий

Премьера анимационного полнометражного фильма "Мавка. Лісова пісня" состоялась 2 марта 2023 года. Однако фильм до сих пор еще держится в прокате, побивая все рекорды.

Логично, что создатели фильма из Film.UA Group не спешили выкладывать его онлайн. Однако в интервью "Телеграфу" продюсер проекта Ирина Костюк очертила время, когда этот вопрос будет решен окончательно и обнародован.

"В начале августа мы объявим дату национальной премьеры на одной из отечественных диджитал-платформ, — рассказала она "Телеграфу". — Потом будет телевизионная премьера. У нас все идет по стандартам и правилам индустрии".

Проект стал самым кассовым среди анимационных в первые три недели проката. Но прокат все еще идет

В то же время известная продюсер обратилась к аудитории с просьбой о поддержке, ведь наш агрессивный сосед нарушил все границы еще и на рынке киноиндустрии.

"К сожалению, пиратская копия уже просочилась в диджитал-пространство, — отметила Ирина Костюк. — Мы его чистим, боремся, но с нашими нецивилизованными соседямєто сложно. Поєтому просим украинцев не смотреть, не загружать эту копию, не финансировать врага, не слушать, как наша Мавка говорит на языке оккупанта. Просим быть цивилизованным европейским сообществом".

О работе над анимационным фильмом, успехе за рубежом и новом проекте "Мавка. Сериал" читайте в первой части интервью Ирины Костюк: "Мы колебались, показывать ли "Мавку" до нашей победы": продюсер Film.ua Ирина Костюк, ч. I